Jeho výzva, aby neposílali své děti do školy, a příslib omluvení absence potěšil hlavně středoškoláky, méně rodiče i pedagogy. Právě vedení středních škol ale dbalo na pokyn svého zřizovatele nejvíce. Důvodem byl i fakt, že jejich studenti mnohdy dojíždějí a museli by se potýkat s výpadky spojů. Naopak základní školy vesměs fungovaly bez problémů, víceméně jen s běžnou absencí způsobenou jinými důvody.

„Naše základní školy dnes normálně fungují, tedy pokud dítě do školy dorazí, vše bude fungovat jako každé běžné pondělí. Pokud se rodiče na základě výzvy Libereckého kraje rozhodnou děti do školy nedat, absenci budou mít omluvenou,“ informovala včera mluvčí radnice v České Lípě Kristýna Kňákal Brožová. Skutečnost, že do lavic zasedla většina žáků, potvrzovali během dne ředitelé základních škol.

„Fungujeme normálně. Do školy přišlo 70 procent žáků,“ uvedl ředitel Jan Policer ze ZŠ Jižní. Jeho kolega ze ZŠ na sídlišti Lada Radek Častulík hlásil, že vzhledem k tomu, že většina žáků dochází do školy z blízkého okolí a budova má betonovou konstrukci a základy, nepřijali žádná mimořádná opatření, kromě zákazu pohybu dětí venku při činnosti školní družiny a hodin tělesné výchovy. „Vzhledem k tomu, že práce na modernizaci školy nyní probíhají převážně ve vnitřních prostorách školy, tak ani zde neočekávám komplikace. Jen u tělocvičny, kde teď chybí okna a otvory jsou zakryté plachtou. Tady by mohl vítr způsobit utržení plachet,“ konstatoval ředitel Častulík.

Do největší českolipské základní školy na sídlišti Špičák dorazilo podle ředitele Libora Šmejdy skoro 85 % žáků. Rodiče uklidňoval, že do školy neprší, ve třídách se topí i svítí a dětem se učitelé věnují jako každý jiný den. „Když odpočítám doznívající či počínající chřipky, děti rodičů, kteří s nimi z opatrnosti zůstali doma nebo mají hlídání, je to vcelku normální stav na dnešní poněkud mimořádný den,“ sdělil na sociální síti Šmejda.

Někteří rodiče měli z vichru obavy. „Já děti nechala raději doma, ono se to jeden den nezblázní. Raději ať jsou v bezpečí,“ uvedla na Facebooku jedna z matek Jana Pilařová. Naopak Martin Buriánek z České Lípy s krajským omlouváním absence nesouhlasil. „Takže teď pokaždé, když bude vichr a pršet, budeme nechávat děti doma? Promoklé oblečení se dá přeci vyřešit,“ prohlásil.

Střední školy fungovaly v omezeném režimu

Odlišná situace byla ve středních školách. Zrušení výuky oznámila na webu před osmou hodinou ráno Obchodní akademie v České Lípě. Střední průmyslová škola v České Lípě fungovala jen v operativním režimu. "O žáky, kteří přišli jsme se snažili postarat. Ve škole byli v bezpečí," řekl ředitel školy Petr Veselý. Gymnázium v České Lípě zkrátilo výuku na šest vyučovacích hodin, protože se na vyučování dostavilo jen zhruba 40 žáků školy. „Učitelé dostali pokyn, aby vyučovali dle rozvrhu, ovšem aby se v hodinách věnovali opakování a procvičování,“ zmínila ředitelka Helena Paszeková.

Z nedaleké Střední odborné školy a SOU odesílali už od šesti ráno SMS zprávy s doporučením, aby žáci nechodili do školy. Proto přišli většinou jen ti , co mají tento týden odborný výcvik, nebo ti, co si pozdě přečetli informativní SMS od vedení školy. Z celkového počtu 780 žáků jich přišlo do školy 54. „Při výcviku pracovali na zakázkách v školní truhlárně, autoopravně a kovo dílně, pro obory instalatér a elektrikář byla zajištěna náhradní práce při údržbě školy,“ upřesnila ředitelka Hana Kubátová Ortová. Po krajském apelu varovala před cestou do školy pomocí SMS, internetu a sociálních sítí i Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola v Novém Boru. „Fungujeme v omezeném režimu. Jen děti ubytované na domově mládeže již přijely v neděli odpoledne, zůstávají na internátě, mají zajištěný dohled a do školy nejdou,“ informoval ředitel Jiří Janás.