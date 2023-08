Studenti a studentky pražské AVU se v rámci projektu Je mi Ralsko pokusí o zápis do České knihy rekordů. Společně s obyvateli města pracují na sérii téměř tisíce unikátních grafických tisků, které během září roznesou všem v Ralsku.

Doručená díla budou lidé v Ralsku alespoň týden vystavovat v oknech svých domů a bytů. Tak se každý stane účastníkem a zároveň aktérem či aktérkou výstavy. Vernisáž se uskuteční v sobotu 23. září, kdy komisaře z české agentury pro zápis rekordů vyhodnotí, zda byl rekord dosažen.

„Akademie věd nás oslovila s nabídkou stát se součástí projektu Odolné Ralsko, který se zaměřuje na specifické vlastnosti tohoto místa. My se tak skrz umění snažíme propojit obyvatele vzdálených částí Ralska, které jsou od sebe někdy až půlhodinu cesty autem,” vysvětluje Anna Poubová, jedna z vedoucích projektu. „Doufáme, že společný projekt lidi inspiruje například k procházce městem nebo i výletu do dalších částí Ralska.” dodává.

Skupina studentů pražské Akademie výtvarných umění pracuje na projektu již od loňského podzimu, kdy podnikli první cestu do Ralska. Město leží na území bývalého vojenského prostoru a současně na území bývalých Sudet, má tedy komplikovanou historii. Ačkoliv v něm žijí jen asi dva tisíce obyvatel, rozlohou je to čtvrté největší město v Česku.

„Rozhodli jsme se z té obří rozlohy, která obyvatelům komplikuje život, pro jednou udělat výhodu. Proto pořádáme Největší výstavu na světě. Ta navíc zapojuje všechny, takže nebudou jen koukat na něco, co jsme sem přijeli z Prahy udělat, ale vlastně jsou všichni spolupořadatelé,” popisuje další student Heřman Hůrka.

Unikátní umělecká díla mají podobu grafických tisků. Ty vznikly na základě kreseb, které studenti a studentky vytvořili společně s místními na několika workshopech v Ralsku. Studující současně píší noviny, ve kterých dokumentují proces vzniku výstavy, svoje dojmy z Ralska, dílčí výzkumné projekty, které v Ralsku uskutečnili a rozhovory s místními. Umělecká díla i noviny zůstanou po výstavě Ralským obyvatelům jako dárek.

„Díla dorazí do Ralska na začátku září. V sobotu 23. září bude vernisáž, to bude taková malá slavnost. Chceme ji udělat na několika místech současně, tak, aby každý mohl přijít a oslavit s námi výstavu a pokus o rekord. Současně plánujeme kyvadlovou dopravu zdarma pro všechny, aby měli možnost zajet se podívat i do dalších částí Ralska,” vysvětlují studenti. Na jaře již rozeslali první díl novin a několikrát Ralsko navštívili, aby osobně zvali obyvatele k účasti. „Odezva byla rozhodně pozitivní,” říkají.