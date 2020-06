Od druhé poloviny května už ale bylo jasné, že festival bude. Po vysvědčení, během přehlídky Škola rocku v pátek 26. června, vystoupí jedenáct kapel, které návštěvníkům akce nabídnou 480 minut muziky, letní pohody a setkávání.

„Byla v nás malá duše, nevěřili jsme, že ji uskutečníme. Studentům jsme umožnili zkoušet v soukromí, protože prostory na gymnáziu musely být ještě uzavřené. Teď už studenti téměř měsíc zkouší, střídají se v improvizované zkušebně a my zařizujeme organizační záležitosti, aby letošní Škola rocku zdárně proběhla,“ přiblížila Květa Menclová z organizačního týmu. „Půjde o první osmihodinovou kulturní akci po koronavirové epidemii,“ podotkla.

Mladí muzikanti lákají k návštěvě akce. „Každý týden jsme pilovali a vymýšleli nové songy. Všichni se na pátek moc těšíme, až to tam pořádně rozjedeme. Bude to velká show, určitě všichni přijďte,“ pozval za kapely The Sunnies a Kings of the Ashes student Jan Novotný.

Podle kytaristy Tomáše Hoskovce, pedagoga Gymnázia v České Lípě a „duše“ Školy rocku, ovlivnila vznik projektu řada faktorů, především láska k hudbě, obzvlášť té rockové. S nástupem na gymnázium pocítil neuvěřitelný náboj a energii studentů, kteří se hudebně profilovali na místní ZUŠ. Vedle této akademičtější linie bylo podle něj správné dát těmto mladým nadšencům prostor ve škole a zajistit jim vybavení, aby mohli svobodně tvořit svůj vlastní hudební repertoár a zhmotňovat své umělecké představy.

„Začínali jsme před třemi roky v hudebním klubu U Bílýho černocha se třemi kapelami. Od té doby se přibližně jednou měsíčně, kromě prázdnin a plesové sezony, konají hudební večery Školy rocku,“ uvedl Hoskovec. Kromě klubu U bílýho černocha mladí hudebníci hráli v Cascadě a kavárně Nebe a od dubna 2019 se koncerty ustálily v hudebním klubu Luxor. „Momentálně aktivně vystupuje, včetně absolventů, dvanáct kapel,“ upřesnil Hoskovec.

Návštěvníci festivalu uvidí a uslyší tři kapely, které začaly zkoušet teprve v končícím školním roce. Svěží a na převzatých skladbách startující The Sunnies, alternativní Montauk a metalový Nox Omen. Služebně nejstarší budou Bewild, kteří skládají a hrají výhradně svůj vlastní repertoár. „Je to jedna ze tří kapel, která byla při zrodu Školy rocku, takže jako legendy dostanou největší prostor ve večerních hodinách,“ doplnil Hoskovec.

Program obohatí také Kings of the Ashes, přidá se rockově progresivní Late to Fate se svým hitem Spark In Her Eyes nebo The Rays, kteří momentálně vystupují ze stínu coverové kapely a začínají pracovat na svých skladbách, 4IM (Four Inch Memes), kteří potěší publikum známými „peckami“ z poprockového rajónu a další. Celý večer zakončí konstanta českolipského undergroundu Papír sklo plasty, kteří jsou rovněž absolventy českolipského gymnázia, ovšem před patnácti lety.

„V kulisách hradu se sejde spousta mladých, šikovných a nadšených lidí. Těším se na kapely, co vystupovaly vloni, a jsem zvědavá, jaký udělaly pokrok,“ řekla Kristýna Kňákal Brožová, která se bude podílet na moderování akce. „Neumím si představit lepší start letních prázdnin v České Lípě a mám radost, že mohu k této akci přispět,“ pozvala na pátek.

Areál hradu Lipý bude přístupný od 13:00. Celý festival skončí v 22:00, občerstvení zajištěno. Stánek tu bude mít Lípák – pivo z české Lípy a Farní charita nabídne své palačinky pro dobročinné účely. Vstupné 50 a 100 Kč.