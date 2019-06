„Představíme veřejnosti studentské kapely, partu skvělých mladých lidí, kteří dělají, co je baví a ještě tím baví své okolí, spolužáky, rodiče, kamarády a další příznivce hudby,“ řekla za organizátory Květa Menclová.

Aby takovou akci mohli uskutečnit, založili v dubnu z čistého nadšení spolek Škola rocku. Ten zastřešuje činnost tradiční Školy rocku, která se rozvíjí na zdejším gymnáziu. Kromě toho plánují doplnit začínající skupiny vyhranějšími a zkušenějšími kapelami. „Vzniká tak pestrá programová hudební linka, která by ráda spojila českolipské generace, které se mohou po jeden večer bavit společně,“ dodala Menclová.

Podle kytaristy Tomáše Hoskovce, pedagoga Gymnázia v České Lípě a „duše“ Školy rocku, ovlivnila vznik projektu především láska k hudbě, obzvlášť té rockové. S nástupem na gymnázium pocítil neuvěřitelný náboj a energii studentů, kteří se hudebně profilovali už na místní ZUŠ. Vedle této akademičtější linie bylo správné dát těmto mladým nadšencům prostor ve škole a zajistit jim vybavení, aby mohli svobodně tvořit svůj vlastní repertoár a zhmotňovat své umělecké představy.

„Začínali jsme před dvěma lety v místním hudebním klubu U Bílýho černocha se třemi kapelami. Dnes oživujeme zašlou slávu bigbítového klubu Luxor, kde probíhala českolipská rocková revoluce v 60. letech,“ popsal Hoskovec.

Každý měsíc spolek Škola rocku pořádá hudební večer, kde si zahraje průměrně pět kapel. Drtivá většina hudebníků pochází z gymnázia. „Nebráníme se ani přespolním uskupením, která projeví zájem si u nás zahrát. Zároveň se snažíme, aby se studentské kapely ukázaly i na jiných kulturních akcích, jako jsou Městské slavnosti nebo hudební festival Všudybud,“ uvedl Hoskovec.

Škola rocku se předvedla v ulicích České Lípy i minulý týden jako předehra festivalu Všudybud. Mladé kapely vystoupí také v amfiteátru za Crystalem v rámci Městských slavností 22. června.

Muzicírování během hudebního večírku 28. června symbolicky přepůlí hodinové setkání se spisovatelem Milošem Urbanem. Pořadatelé naplánovali čtení z jeho nového románu „KAR“. Podle Květy Menclové Miloše Urbana studenti gymnázia znají. Loni s nimi besedoval a sledoval premiéru filmu Hastrman, a navštívil i Školu rocku v klubu U Bílýho černocha.

Jeho novinka má podtitul Pohřební hostina za jedno město…, kterým myslí Karlovy Vary. Urban však na otázku, zda by se i v kulisách Lípy mohla odehrát nějaká jeho vražda, reagoval odmítavě. „Do Lípy se těším vždycky a teď obzvlášť, když tady budu moci představit svoji novou knížku, která by taky docela dobře mohla být poslední. Ale umístit sem nějakou vraždičku, to bych asi nedokázal, protože s Lípou mám spojené většinou jen kladné emoce, zatímco s Vary spíš ty záporné,“ sdělil Urban.

ŠKOLA Rocku na vodním hradě – pátek 28. 6., 15 až 24 hodinové. 11 kapel a 1 spisovatel, 9 hodin zábavy

Vstupné 50 Kč