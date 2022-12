Společnost Lidl vstoupila na český trh v červnu 2003, kdy otevřela prvních 14 prodejen. V současnosti provozuje síť 305 prodejen, které jsou zásobovány pěti logistickými centry. Podle mluvčího Lidlu Tomáše Mylera je filozofie společnosti založena na privátních značkách, které tvoří více než 75 % veškerého sortimentu.

I když se někomu může novostavba obchodu zdát mohutnější než léta fungující prodejna v českolipské Purkyňově ulici nebo ta v Novém Boru u Crystalexu, podle mluvčího Mylera jde na Děčínské ulici o standardní velikost prodejny. Ale Lidl slibuje, že interiér bude vzdušnější, s širokými uličkami a pokladny mají mít velkou odkládací plochu.

„U prodejny nebude chybět dobíjecí stanice pro elektromobily, bankomat nebo výdejní box PPL. Zákazníkům bude k dispozici komfortní parkoviště, samozřejmě včetně speciálně vyčleněných míst pro rodiny s dětmi. Trend spatřujeme v komfortním a rychlém nákupu s důrazem na výběr čerstvých a kvalitních potravin v moderním prostředí,“ doplnil Myler.

Investor už v průběhu stavby zveřejnil, že kapacita parkoviště má být 111 míst s tím, že šíře místa bude 2,70 metru.

Stavba prodejny o velikosti zhruba 1400 metrů čtverečních začala letos v únoru. Postarala se o ní českolipská stavební společnost CL EVANS. K ochraně životního prostředí mají přispět lepší tepelně-izolační vlastnosti budovy, efektivní systém podlahového vytápění a chlazení a použití ekologických chladicích technologií. V interiéru prodejny i na parkovišti bude využito úsporné LED osvětlení.

Někteří lidé ovšem mají obavy z budoucích komplikací, které může způsobit řešení vjezdu a výjezdu na jedné z dopravně nejrušnějších ulic okresního města. Navíc přímo naproti je vjezd k obchodní zóně Paráda, kam také míří proud automobilů. První místostarosta České Lípy Martin Brož ale tyto obavy nesdílí. „Komunikace nepochybně řešila policie i náš odbor dopravy. Věřím, že to posoudili správně a zodpovědně,“ prohlásil. Jak odhaduje, nový obchod budou nejvíce využívat obyvatelé okolních sídlišť Slovanka a Holý vrch.

„Kromě jednoho zvědavého nákupu, tam nakupovat nebudeme. Nejezdíme ani do stávajícího Lidlu na Špičáku. My jsme věrní obchodnímu domu Andy,“ komentovala Českolipanka Jana Rychtaříková. „Myslím si, že je to strategicky dobře umístěný obchod. Koresponduje i s výstavbou obchvatu a vesnice směrem na Děčín budou mít obchod blíže. Budu tam chodit nakupovat, obchod se mi zdá větší a očekávám i lepší parkování,“ řekla Deníku Lenka Rajsiglová z Novoborska, která v České Lípě pracuje.

Proč se Lidl rozhodl pro stavbu druhého supermarketu v České Lípě právě zde? Podle mluvčího Mylera firma stále hledají vhodné pozemky a lokality pro umístění nových prodejen napříč Českou republikou. Rozhodující je přitom především spádová oblast, dále velikost pozemku nebo prostor a možnost zásobování. „Z tohoto důvodu už jsou v mnoha českých městech umístěné dvě a více prodejen společnosti Lidl. Cílem je být nejen blíže našim zákazníkům, ale pokrýt již zmíněné spádové oblasti a ulevit přetíženým centrům měst,“ sdělil Myler.