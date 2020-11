Svatbu, svůj neopakovatelný den a životní zážitek, si na listopadový termín Anna a Ondřej Filkovi z České Lípy zamluvili letos v srpnu. Věřili, že už to s pandemií nebude u nás tak zlé. „Naše rozhodnutí pro sňatek bylo spontánní, představy střízlivé, neuvažovali jsme o žádné monstrózní akci, ale na třicet osob jsme se stejně dostali,“ prozradila novomanželka Anna.

Mezitím opět vstoupil v platnost nouzový stav a nařízení vlády, která zpřísnila pravidla pro obřady. „Bylo to těžké, ale museli jsme počet hostů zredukovat. Většina z původně pozvaných situaci pochopila, ale i tak nám to způsobilo mrzutosti. Pár z nich si to vzalo osobně,“ řekla Anna.

V obřadní síni mohla být přítomna pouze skupina deseti osob včetně oddávajícího. „Zůstali jsme vlastně jen se svědky a rodiči. Byli jsme nuceni zrušit fotografa i varhaníka,“ upřesnila mladá žena. Veliké trable řešili rovněž s hostinou a zábavou, kterou měli vymyšlenou a vyjednanou v restauraci. „Narychlo se o vaření podělily maminky a oběd jsme snědli doma,“ dodala Anna Filková.

Se svými původními představami se musela a musí podobně jako Filkovi rozloučit řada snoubenců, kteří nyní míří „k oltáři“. Podle radnic v regionu je zájem i přes tato nepříjemná omezení zhruba obdobný jako před nimi. Termínů je údajně dostatek. Podle mluvčí České Lípy Kristýny Kňákal Brožové v rámci prvního vyhlášeného nouzového stavu na jaře snoubenci posouvali svůj svatební den tak, aby se jejich svatby pokud možno co nejméně dotkla vydaná mimořádná opatření.

„Můžeme však říci, že zájem o uzavření manželství před matričním úřadem je de facto stejný, jako tomu bylo v loňském roce, za což jsme rádi,“ konstatovala mluvčí města. Svatební obřad před matričním úřadem v České Lípě si do konce tohoto roku k dnešnímu dni zarezervovalo devět párů. „Každý chce svůj svatební den prožít se svými nejbližšími a pro mnohé snoubence bylo proto velmi obtížné vybrat ze svých nejbližších pouze těch pár, kteří mohli být přítomni slavnostní chvíle, kdy si snoubenci řekli své 'ano',“ podotkla Kňákal Brožová.

Někteří snoubenci obřady přesouvají

V Mimoni se uplynulý rok odehrálo celkem 38 obřadů. Letos, i přes jarní zákaz, se zatím uskutečnilo 32 obřadů. „Pět obřadů bylo přeloženo z roku 2020 na rok 2021 z důvodu vládních opatření,“ uvedla Vendulka Böhmová z radnice v Mimoni.

Město Doksy určí termíny pro oddávání vždy na celý rok. Letos jim zbývá datum 12. 12. a zatím si ho rezervovaly dva páry. „Snoubenci vyčkávají, jaká opatření budou pro tento den platit,“ řekla vedoucí vnitřního a správního odboru radnice Zdeňka Kadlecová. Jak zmínila, vzhledem k jarní a podzimní pandemii zde bylo o 20 svateb méně než dříve. „Snoubencům nejvíce vadí omezující počet hostů a stále se měnící pravidla. Po celou dobu pandemie jsme se snoubenci v neustálém kontaktu a upozorňujeme je na platná mimořádná opatření. Snažíme se jim v této nelehké době usnadnit plánování jejich významného dne a pomoci jim uskutečnit ten den podle jejich představ,“ vylíčila Kadlecová.

Městský úřad ve Stráži pod Ralskem měl i v „éře koronaviru“ stanovené termíny bez poplatku na každou první sobotu v měsíci, a to v obřadní síni. Do konce listopadu tady stihli 23 svateb. „Snoubenci si u nás nijak zvlášť na situaci nestěžovali a berou to tak, jak je potřeba se chovat v dané situaci,“ přiblížila matrikářka Petra Ehlová.

Také ve Frýdlantu na Liberecku byl o sňatky přibližně stejný zájem jako předchozí roky. Mluvčí radnice Martina Petrášková konstatovala, že pro restrikce vlády v omezení počtu osob a kvůli zavřeným restauracím lidé termíny posouvají na příští rok. „V první vlně svatebčanům vadily roušky, v současné době se matrikářka nesetkala s žádnými protesty,“ zmínila Petrášková.

V Tanvaldu na Jablonecku záleží termíny svateb na dohodě matriky se snoubenci. Informovala o tom Eva Fidrová z městské matriky. Zájem o uskutečnění obřadu registruje stejný jako v minulých letech, i když i tady některé svatby snoubenci na jaře a na podzim zrušili kvůli epidemiologickým opatřením. „Snoubencům nejvíce vadilo nošení roušek i v obřadní místnosti. To už není nutné, ale na podzim a v zimě není o svatební obřady takový zájem jako v létě,“ uvedla Fidrová.