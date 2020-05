„Ani dědeček mého kamaráda si nepamatoval, že by se někdy zavřely hospody. Dokonce ani za války ne.“ To prohlásil ředitel svijanského pivovaru Roman Havlík, když včera narážel soudek Svátečního kroužkovaného ležáku. Stalo se tak symbolicky v den, kdy se do interiérů restaurací opět mohli vrátit hosté, byť za specifických hygienických podmínek.

Limitovanou edici u příležitosti znovuotevření hospod uvařil zdejší sládek Petr Menšík. „Původně jsme chtěli sváteční ležák připravit na Velikonoce, jenže ty letos bohužel vůbec nebyly. Zato my měli ve sklepě pivo a přemýšleli, co s ním. Vzpomněl jsem si na starou technologii, která se dělala v minulém století při zavážení piva na horské chaty. Bylo to ještě před začátkem zimy a dokázala zabránit tomu, aby se pivo v sudech zkazilo,“ popsal sládek.

Finta spočívá v tom, že se hotové pivo po filtraci znovu „nakroužkuje“, tedy znovu zakvasí rozkvašenou mladinou, a teprve poté se plní do sudů, kde znovu pomalu dokvasí. Proces uchrání díky „dobrým“ kvasinkám pivo před zkažením, změní jeho charakter a vylepší chuť.

Novinkou je i limitovaná plechovková edice s názvem První linie. Deset korun z každé prodané plechovky půjde jako poděkování zdravotníkům, kteří byli první na ráně v boji se zákeřným virem. Speciál nádherné jantarové barvy mohou kromě hospody v areálu pivovaru ochutnat i hosté Radničního sklípku v Liberci a další z třicítky „svijanských hospod“ v kraji. Celkem si ho objednali hostinští ze dvou stovek českých a moravských hospod.

Ti věří, že se život brzy obnoví a lidé se do hospod znovu vrátí. A to i přesto, že se zatím musí držet některých pravidel. „To znamená častá dezinfekce, nádobí myté výlučně v myčce a až teprve klasicky oplachované, abychom nemuseli točit do jednorázových obalů. Kelímky jsou alternativou, česká hospodská tradice je o pivu ve skle,“ řekl provozovatel pivovarské hospody ve Svijanech Tomáš Hanoušek.

Dohlížet musí i na to, aby si pokud možno k jednomu stolu sedaly pouze ucelené skupinky, buď z jedné rodiny, nebo zaměstnání. „Kapacita restaurace je 160 míst, další stovka je na venkovní zahrádce, tak by to snad neměl být problém,“ dodal.

Obsluha uvnitř hospod se zatím neobejde bez roušky, tu musí mít i návštěvníci, ale pouze při příchodu nebo odchodu, a to i na toaletu. Sundat si ji mohou jen u stolu. Jak on, tak i ředitel svijanského pivovaru Roman Havlík věří, že to návštěvníky neodradí a do hospody je znovu vrátí.

Potvrzuje to jak akce s názvem Zachraňte hospody, při níž si poukaz do té „své“ hospody koupilo dopředu na 10 tisíc zákazníků, tak i první zkušenosti místních. Ti se do svijanské hospody začali trousit hned po jedenácté dopoledne. „Je to jiné, sednout si normálně ke stolu, dát si jídlo, pivo… Teď jsem musel pít doma lahvové, ale do hospody se vrátím, chodil jsem předtím, budu chodit dál,“ sdělil Jakub z Hradce Králové, který ve Svijanech pracuje. „Chodit do hospody k okénku, to není přeci přirozené,“ souhlasil Martin Kučera z Holic, který seděl u vedlejšímu stolu.

Dopady koronavirové krize na svijanský pivovar byly značné. Tržby klesly podle ředitele Havlíka o 40 procent, náklady stouply o 10. Na covidové programy vlády kvůli částečnému udržení výroby nedosáhli. „Pomáhali jsme ale našim hostinským s vyplňováním žádostí a různým poradenstvím. Co vím, odeslali jsme asi 20 žádostí, ale zatím nemám zprávu, že by se podařilo někomu něco vyčerpat,“ popsal.

Na provoz hospod se podle něj zatím krize nepromítla. „Zatím jsou to jednotky a nemyslím, že hlavním důvodem byla současná krize. Tam, kde zavřeli, šlo spíš o případy, kdy to chtěl hospodský stejně udělat, jen se to urychlilo,“ dodal Havlík.

Nejhorší zážitek

Jak se bude situace vyvíjet po prvních dnech otevření, ukáže teprve čas. Hospodští se totiž kromě dopadu krize budou muset vypořádat i s rozdílným DPH na pivo, které platí od 1. května. „Pivo ale zdražovat nebudeme,“ ujistila provozní svijanské hospody Lucie Hanoušková.

Pevně věří, že se podobná situace už opakovat nebude. V to doufá i sládek Petr Menšík. „Nejhorší zážitek pro mě byl, když jsme navezené pivo stahovali z obchodů a z restaurací a vylévali ho do kanálu. Z pohledu sládka a každého pivovarského, který do téhle práce dává srdce, um a řemeslo, je to vůbec ta nejhorší profesní zkušenost v životě,“ dodal, zatímco spolu s ředitelem a tradičním Dej Bůh štěstí narážel první sud, znaleckým okem zkoumal barvu a letitou zkušeností chuť prvního natočeného půllitru.

Svijany v „první linii“

Svijanský pivovar připravil kromě speciálu ve formě „kroužkovaného“ ležáku také limitovanou pivní edici ve dvoulitrových plechovkách, známých jako pivo Nejen pro chlapy. Ponese název První linie a deset korun z každé plechovky půjde na konto nadace, jejíž výtěžek poputuje do první linie. Tedy pro záchranáře, sestry a lékaře. Kam konkrétně, mohou na webu hlasovat i příznivci Svijan.