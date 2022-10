„Bez dobrovolníků, by se tato akce nikdy nemohla uskutečnit. Zážitky, věříme, budou nezapomenutelné,“ slibují pořadatelé. Dobrovolníci budou potřeba pro stavbu arén, zajištění parkování nebo dětského koutku, ale také ubytování, dopravy a dalších služeb. Zapojeni budou i do samotných závodů, tedy na startu, v cíli i na trati. Organizátoři shánějí i dobrovolníky pro IT tým nebo marketing. Na oplátku nabídnou dárky od sponzorů, stravování po dobu celé akce a v případě potřeby i ubytování.