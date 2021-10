Vernisáž proběhla za účasti všech hvězd sympozia, a především s obrovskou účastí veřejnosti. Novoborské sklářské muzeum bylo už půl hodiny před plánovaným začátkem doslova v obležení davu lidí. Ti po slavnostním zahájení zaplnili snad všechen volný prostor okolo křehké krásy, která vznikala v předchozích dnech.

„Sympozium potvrdilo, že sklo je bez hranic a sklářství v regionu žije a má budoucnost,“ prohlásil starosta Nového Boru Jaromír Dvořák.

Do práce ve sklárnách a ateliérech se v letošním ročníku sympozia zapojilo 46 umělců z Česka a dalších 13 zemí. Díla, která vytvořili, jsou od neděle vystavena ve Sklářském Muzeu, k vidění budou až do konce ledna 2022. Poté se výstava přestěhuje do Severočeského muzea v Liberci a následně do Uměleckoprůmyslového musea v Praze.

Prestižní výstavu organizátoři čtyřdenního svátku sklářů věnovali Ivo Rozsypalovi, který patřil mezi klasiky českého ateliérového skla. Akademický malíř a novoborský patriot zemřel 12. září ve věku 79 let. S uznáním o něm psal domácí i zahraniční tisk, vystavoval v prestižních galeriích. Za svá umělecká díla získal mnoho významných domácích i mezinárodních cen.

„Ivo Rozsypal byl neodmyslitelně spjatý s IGS, byl členem přípravného výboru u prvního ročníku sympozia a je autorem dvou grafik IGS, které dosud nikdo nepřekonal,“ řekla při zahájení vernisáže vedoucí Sklářského muzea Petra Ajšmanová.