Vizualizace ukazuje novou podobu bazénu.Tady se příští rok vykoupete

Česká Lípa – Nebo také ne. Česká Lípa představila podobu venkovního bazénu. Povodí Ohře se opět odvolalo proti vydanému stavebnímu povolení.

Skluzavky, tobogány a další rekreační prvky okolo pětadvacetimetrového bazénu by mohly být v provozu na příští sezonu. Vyjádřila se v tom smyslu starostka České Lípy Romana Žatecká. Vše prý ale záleží na dalším hladkém chodu úředních postupů. V tuto chvíli je na místě plánované stavby stále parkoviště.



„Stavbu nyní brzdí odvolání Povodí Ohře, které vydalo proti stavebnímu povolení,“ říká Žatecká. Povodí Ohře se proti rozhodnutí českolipského stavebního úřadu odvolalo už podruhé. Poprvé Krajský úřad Libereckého kraje celé stavební řízení zrušil, protože byla chyba už ve formulaci napadeného stavebního povolení. O nynějším odvolání by měl krajský úřad rozhodnout během několika týdnů.

VESNICKÉ HŘIŠTĚ MOŽNÁ

Hlavní námitka Povodí Ohře je, že nařízení vlády zakazuje stavět stavby občanské vybavenosti v konkrétních oblastech záplavového ohrožení. Lokalita, ve které má bazén být, patří do oblastí středně ohrožených povodní. Ani v těch není stavění zcela zapovězeno. Výjimka platí pro sportoviště a rekreační plochy.

„Takto je možné postavit například vesnické fotbalové hřiště, kde jsou branky a pár laviček, ale nikoliv takovouhle stavbu, kde jsou budovy šaten a další zázemí,“ tvrdí mluvčí Povodí Ohře Jan Svejkovský. Starostka Romana Žatecká se domnívá, že je místo bezpečné. „I v případě velké povodně nám to zaplaví jen bazén,“ říká. Podle místostarostky Aleny Šafránkové jsou navíc kritické prvky stavby vyvýšené. Na druhou stranu je na plánech je pod povrchem jakési technické zázemí. „Koryto vedle plánované stavby má kapacitu dvacetileté vody. Navíc tím, že velké vodě postavíte do cesty překážku, posouváte problém na místo, kterého by se jinak nedotkl,“ upozorňuje Svejkovský.

1000 LIDÍ

Podle starostky se letním radovánkám bude moci oddávat až tisíc lidí najednou, taková je uváděná kapacita zařízení. Obě vodní plochy bazénu budou mít celkem 860 metrů čtverečních. To by podle radnice mělo stačit pro 256 osob ve vodě najednou.

V současnosti je na ploše, kde má být bazén, parkoviště se zhruba sto místy. Během všedních dní je často plné. Většina míst sice zanikne, ale vedle v Kauflandu se prý nemusejí bát, že by jim v místě pracující lidé nebo budoucí rekreanti zablokovali parkoviště. „Vzniknou jiná parkovací místa. Například z druhé strany stadionu se vymístí skatepark,“ říká místostarostka Alena Šafránková. Navíc mají vzniknout podélná stání ve Wedrichově ulici. „Těch bude tak deset až dvacet,“ dodává Šafránková.