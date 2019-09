Originální komunitní trhy, které za poslední tři roky přilákaly na nečekaná místa v Liberci a Jablonci tisíce lidí, končí svou sezonu s bohatým programem a řadou novinek.

Tatrhy se vrací do Jablonce. | Foto: Deník / Petr Zbranek

Za jejich vznikem stojí pět „tatržen“, a to Veronika Iblová, Kristýna Ptáčková, Kateřina Rosendorf, Aneta Reichmannová a Pavla Pilařová. „Tatrhy kombinují tři části, a to desing market, food market a bleší trh. Je to něco, co nám tu chybělo, a naším cílem je oslovit co nejširší spektrum lidí. Aby si každý návštěvník přišel na to své, co ho zajímá a baví. Chceme, aby se lidé hlavně pobavili, obešli stánky, dali si něco dobrého a poslechli si zajímavou hudbu. Prostě si užili pohodový den,“ nastínila poselství akce Veronika Iblová.