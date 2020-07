„Tato výpověď, v níž ani není uveden důvod, je pro naši školu likvidační,“ uvedl Řídel. Je přesvědčen, že ředitel ZUŠ chce jeho taneční školu pouze vystrnadit. „Vyčítá nám malichernosti a není to o tom, že jim chybí prostory. Nechci školu opustit, ale budu muset,“ dodal. O nabídce jiných prostor nechce slyšet. „Řádně platíme nájemné, za uplynulý rok to bylo téměř 163 tisíc korun,“ podotkl.

„Duha“, která začíná svoji třicátou sezónu, byla celou svoji existenci spjatá právě s prostorami v bývalém sídle komunistické strany – v „Bílém domě“, později určeném výchově dětí a mládeže. Třídu, sál a zázemí v přízemí ZUŠ má opustit do 30. září.

Trénovali zde od roku 1991

„Není to hezký dárek k našemu jubileu. Za ta léta jsme tu učili tančit přes devět tisíc žáků od dětí po seniory,“ řekl Řídel. Pochlubit se může faktem, že jeho svěřenci získali více než 60 titulů Mistr České republiky, nebo tím, že od prvních krůčků vychovali kromě jiných i pět párů nejvyšší soutěžní třídy, z nichž je celostátně nejznámější Tereza Bufková a Michal Drha. Kromě účasti na soutěžích je „Duha“ také pořadatelem mnoha klání tanečních párů i předtančení, i na té nejvyšší úrovni, jakou je mistrovství ČR.

Na loňských soutěžích tanečních párů získala 12 zlatých medailí a titulů Mistr ČR. Dosáhla také prvenství v soutěži tříčlenných družstev ve standardních i latinskoamerických tancích. „Vyvrcholením bylo 1. a 2. místo na mistrovství ČR v polce juniorů,“ zmínil Řídel. Škola má i zahraniční partnery v Polsku a Německu. Pořádá rovněž taneční kurzy pro mládež, vystoupení pro veřejnost a pro školy.

„Velice mě tato situace mrzí. Třicet let jsme v České Lípě byli zvyklí na přítomnost taneční školy Duha v budově ZUŠ a jen velmi nerad nyní vidím příkop, který vznikl mezi vedením této už tradiční českolipské instituce a vedením ZUŠ. Mrzí mě to o to víc, protože oba pány, jak pana Kučeru, tak pana Řídele, považuji za lidi na správném místě,“ zapojil se do debaty zastupitel a kandidát na senátora Petr Jeník. Nabídl, že by rád přispěl ke smírnému řešení a k nalezení řešení schůdného pro obě strany, které bude ku prospěchu všech Českolipanů.

Ředitel ZUŠ Marek Kučera v reakci pro Deník kategoricky vyloučil narušení vztahů mezi ním a Karlem Řídelem. „Vztahy jsou korektní a činnosti této taneční školy si vážím, “ prohlásil Kučera. Podle něj po dobu působení TŠ Duha v ZUŠ byla spolupráce mezi nimi bezproblémová. V posledních letech se však rozrostly aktivity samotné ZUŠ.

„V této oblasti vyvíjíme nezměrné úsilí, které nese své ovoce. Zájem dětí a mladých lidí o studium hudby, tance nebo divadla roste. Jako ředitel školy musím především zajistit vhodné prostory pro hlavní činnost školy, což je vzdělávání našich žáků, které bude mít vždy přednost před doplňkovou činností, jakou je pronajímání prostor dalším subjektům,“ vysvětlil ředitel ZUŠ a zdůraznil, že právě z tohoto důvodu byl nucen vypovědět nájem TŠ Duha.

„Pronajaté prostory potřebuji pro zajištění výuky žáků vzdělávajících se v ZUŠ. O tom, že pronajaté prostory budu muset časem využít pro vlastní výuku, byl pan Řídel informován už před dvěma lety a před podáním výpovědi ještě několikrát,“ konstatoval Kučera. Připomněl, že pro zachování dobrých vztahů po vypovězení nájmu nabídl Řídelovi možnost krátkodobých pronájmů prostor v ZUŠ za účelem výuky tanečních kurzů pro mládež.

„Této nabídky pan Řídel využil a již předal ZUŠ termíny konání,“ sdělil Kučera s tím, že má zájem na tom, aby dlouholetá činnost TŠ Duha neskončila. „Bohužel už nadále není možné tyto aktivity realizovat na úkor vlastní výuky a v prostorách ZUŠ jako doposud,“ dodal. ZUŠ Česká Lípa navštěvovalo v uplynulém školním roce 948 žáků.