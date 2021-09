Taneční skupina Tutti Frutti bude příští týden pořádat nábor nových členů do složek Hip Hop a Contemporary. Proběhne v pondělí 13. září od 16 hodin v DDM Libertin Česká Lípa na Škroupově náměstí.

Českolipská taneční skupina Tutti Frutti. | Foto: Deník / Vít Černý

Hlásit se mohou zájemci všech věkových kategorií od pěti let. Žádné taneční základy nejsou potřeba, což platí pro děti i seniory, což jsou ve světě tanečníků zájemci starších 25 let. „Vše se naučíte u nás,“ potvrzuje hlavní trenérka českolipských tanečníků Kateřina Kohoutová, která k náboru zve kluky i holky. „Hlavně kluci by se neměli bát přihlásit, těch je stále málo. Třeba se nám podaří vytvořit čistě klučičí skupinu,“ dodává.