Už ve středu 19. června od 18:00 proběhne v KD Crystal závěrečná show, na které se představí bezmála stovka tanečníků.

Návštěvníci se mohou těšit i na vystoupení na Marešovu píseň Vševěd, kterým tanečníci v květnu nadchli třikrát vyprodanou pražskou arénu. „Ne všichni rodiče a fanoušci tam mohli jet a užít si ten skvělý zážitek s námi, tak chceme v České Lípě udělat takovou malou O2 arénu,“ říká vedoucí Tutti Frutti Kateřina Kohoutová. Skupina, která se věnuje převážně hip hopovým a street dancovým tanečním stylům, má za sebou úspěchy i na soutěžní úrovni. Na mistrovství ČR posbírali tanečníci všech věkových kategorií řadu medailí, včetně dvou titulů i zmíněnou nominaci na světový šampionát.

Středeční show bude i pozvánkou na následující zápis do skupiny na příští sezonu, který se koná ve čtvrtek 20. června od 15:30 do 17:00. Nábor proběhne v DDM Libertin, pod kterým Tutti Frutti funguje. „Přijímat budeme děti od pěti let až po tanečníky do skupiny seniorů 25 plus. Moc se těšíme na nové tváře,“ dodává Kohoutová.