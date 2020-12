Hasiči, lékaři, energetici, řidiči autobusů, strojvedoucí. Tyto a další profese jsou natolik důležité, že se jejich práce nesmí zastavit ani o Štědrém večeru. „Zavřít krám“ prostě nemohou.

Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje. Ilustrační foto. | Foto: Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje

Jak to o svátcích vypadá u hasičů? Když jsou chlapi na směně opravdoví kamarádi, rozdají si na Štědrý den drobné dárečky. „Alespoň za mě to tak bylo. V určenou hodinu jsme se sešli a dali jsme si společnou večeři, i když si každý přinesl něco jiného. Většinou to ale byla vánoční klasika,“ zavzpomínal mluvčí Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje David Kořínek.