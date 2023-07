/FOTO, VIDEO/ Velkou technopárty pořádali od pátku příznivci tohoto hudebního stylu v Kolném, části obce Stvolínky na Českolipsku. Nekonečné „duc, duc“ pak bránilo ve spánku a odpočinku spoustě lidí široko daleko.

U Stvolínek se konala technopárty, okolí vadil hluk | Video: Deník/Petr Pokorný

Osmačtyřicetiletý majitel z Liberce poskytl pro sraz příznivců techna travnatý pozemek o rozloze přes 37 tisíc metrů čtverečních na samé hranici CHKO České středohoří. V pondělí už obecní úřad a Policie ČR uvedla, že mají příslib organizátorů o zastavení hudební produkce. Rozbahněný prostor ale jen pozvolna pěšky, auty nebo taxíky opouští.

„O konání technopárty jsem se dozvěděla úplně náhodou. Čtyři noci se lidé nevyspali, hluk to byl neuvěřitelný, nezastavily je ani bouřky a liják. Lidé byli zoufalí a mně opakovaně volali, stejně tak policistům, těm i na tísňovou linku. Volali ale i lidé z řady okolních obcí, dokonce z Dřevčic, zvuk se v krajině různě lámal,“ sdělila starostka obce Stvolínky Pavlína Ištoková a dodala: „Majitel pozemku na tom vydělá nepochybně veliké peníze, my jako obec jen tratíme.“

Jak přiznala, je roztrpčená stavem tuzemské legislativy, protože se podle ní stát proti takovým „pirátským“ nájezdům a akcím – byť na soukromých pozemcích - nedokáže vymezit, získat respekt a ochránit obyvatelstvo. „Policisté se sice snaží kontrolovat projíždějící auta s účastníky, neustále monitorovat situaci, ale to je málo. Hygiena už hluk měřit nechodí a tak dále… Mám se jít já prát s feťákama?“ kladla si řečnickou otázku starostka.

Na místě byl i Petr Rajt, ředitel územního odboru Policie ČR na Českolipsku. Deníku tam potvrdil, že aparatury už by se v pondělí odpoledne neměly rozeznít a měl by začít úklid přírodní lokality. „Pozemek je na akci pronajatý až do středy,“ upřesnil Rajt. Podle něj úplně první účastníci technařského setkání přijeli už ve čtvrtek. Policisté mimo jiné provádí i kontrolní stěry na přítomnost drog.

Tábor nadšenců techna tvořila především obytná auta, mezi nimi lidé spali i ve stanech. Všude pobíhala spousta velkých psů, kteří ale neprojevovali žádnou agresivitu, horší to bylo s nejspíš jejich všudypřítomnými exkrementy. V pondělí po poledni na místo dorazil i traktor s radlicí, který měl vyvézt přeplněný kontejner s odpadky. Ty viditelně spořádaně účastníci ukládali do igelitových pytlů, které rovnali na určená místa.

„Hledám nějaký rybníček nebo potůček,“ ptala se notně špinavá, ale ve skvěle náladě, slečna na koloběžce. „Jsem tady celou dobu od pátku a je to tu skvělé,“ pochlubila se, než se s koloběžkou rozjela z kopce najít vodu na umytí. Na místo se v pondělí odpoledne přijel na čtyřkolce podívat i starší muž ze Stružnice: „Nevíte, kdy už to tady skončí? Nevyspali jsme se, bylo to dunění přes kopec slyšet až k nám.“ Odpovědí ho uklidnil jeden z česky mluvících mladíků, ten naopak na dotaz Deníku k průběhu srazu řekl, že novinářům nebude nic říkat, protože vždy o jejich takových akcích píší jen negativně, očerňují účastníky a vůbec nechápou hudbu, která se jim líbí.

„Zírali jsme v pátek, co se to děje, jaká nejrůznější vozidla z celé Evropy přes naší zapadlou ves a úzkými silničkami projíždí a kam. Brzy jsme měli jistotu, i když během víkendu už k nám tolik rachot nedoléhal, záleželo na odrazech zvuku, volali ale příbuzní z Horní Libchavy, co se to prý u nás děje,“ popsal Stanislav ze sousední obce Kozly.

Stížnosti na hlasitou produkci směřovali lidé na obec Stvolínky i na policii od pátku. Pozemek si pořadatelé od soukromníka pronajali na dobu od středy 26. července do poledne v pondělí 31. července s tím, že prostor uvedou do původního stavu do 2. srpna. „Na základě získaných informací o akci jsme na místě od pátku mimo jiné dohlíželi na bezpečnost silničního provozu kvůli motorizovaným účastníkům, kteří sem najížděli a také prostor průběžně opouštěli. V největší špičce tu podle našich odhadů bylo zhruba 1 800 účastníků a více jak 200 motorových vozidel," informovala mluvčí českolipské policie Ivana Baláková.

Policejní hlídky zadokumentovaly od pátku do neděli 29 přestupků v dopravě. Jednalo se o jízdu pod vlivem alkoholu nebo drog. „U dvanácti cizinců jsme přistoupili k uložení kauce, abychom tak zajistili jejich přítomnost při projednávání přestupku. Kromě toho se účastníci festivalu dopustili čtyř trestných činů kvalifikovaných jako přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu, jednoho přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky a jednoho maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání," dodala Baláková.

Na akci dorazili v hojném počtu i její zahraniční účastníci. Byli mezi nimi Nizozemci, Francouzi, Němci, Britové a Italové. „V těchto dnech se soustředíme na to, aby při opuštění Stvolínek neohrožovali bezpečnost silničního provozu. Na místě zůstáváme do doby, než pozemek všichni opustí. Současně zpracováváme dokumentaci všech dalších deliktů, ke kterým v průběhu akce došlo včetně přestupků proti zákonu o ochraně přírody a krajiny a proti veřejnému pořádku. Ty následně oznámíme příslušným správním orgánům," uvedla policejní mluvčí.