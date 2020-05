Robot, který měří 1,2 metru, váží 28 kilogramů a stál přibližně půl milionu korun, se zapojí do výuky Smart technologií. „Pepříka“, jak mu na univerzitě přezdívají, pořídila Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TUL (FM) začátkem tohoto roku.

Robot zvládne češtinu, rozpozná své „blízké“ a dokáže se sám pohybovat. Podá třeba kávu, zatančí nebo pomůže s hledáním odpovědí na otázky. Protože je Pepper jako humanoid primárně určený pro komunikaci s lidmi a musí působit mile, podílel se na jeho vývoji i tým psychologů. V jeho tváři lze mimo jiné rozpoznat vliv japonských komiksových postaviček manga. Robot se může pohybovat všemi směry, a to až rychlostí tři kilometry v hodině.

Součástí jeho výbavy jsou dvě HD kamery a jedna 3D kamera, je tedy schopen vnímat i prostorově. Člověka dokáže rozeznat až na vzdálenost tří metrů a umí rozpoznávat základní lidské emoce. „Pepper nyní čeká na uvedení do života univerzity a na nové úkoly. Snažíme se oslovit studenty všech fakult TUL, aby se zapojili do práce s robotem – je to určitě zajímavá možnost využití znalostí a nápadů. Studenti mohou přijít i s vlastními projekty, jak robota využít, nejenom ve výuce roboticky zaměřených předmětů,“ řekl děkan FM Zdeněk Plíva.