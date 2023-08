O uplynulém víkendu se v Kolném, části obce Stvolínky na Českolipsku, konala technopárty. Začátkem týdne pak ze soukromé hudební akce, která se konala na pronajatém pozemku, její účastníci pozvolna odjížděli. Posvítili si na ně policisté a rozdali pokuty za téměř 400 tisíc korun.

U Stvolínek se konala technopárty, okolí vadil hluk | Video: Deník/Petr Pokorný

„V průběhu bezpečnostního opatření jsme uložili blokovou pokutu na místě 23 řidičům, většinou za jízdu bez užití bezpečnostního pásu, špatný technický stav vozidla nebo za parkování na zakázaných místech. 31 řidičů jsme oznámili do správního řízení za jízdu pod vlivem drog a 7 řidičů za jízdu pod vlivem alkoholu,“ řekla k pokutám řidičům tisková mluvčí policie Ivana Baláková. Ve 22 případech uložila policie přestupcům kauci. Jednalo se o cizince, kteří by se po odjezdu z České republiky s vysokou mírou pravděpodobnosti vyhýbali správnímu řízení.

Odjezd fanoušků techna z Českolipska

„Vybrali jsme od nich dohromady 356 500 korun. Do správního řízení oznamujeme rovněž přestupek proti zákonu o pobytu cizinců za nepředložení dokladu totožnosti,“ dodala Baláková.

Stanování a parkování v CHKO

Dva účastníci akce se budou ve správní řízení zpovídat za držení drog a dalším dvěma uložili policisté blokovou okutu na místě. „Přestupku proti zákonu o ochraně přírody se při stanování a nebo při parkování vozidel v Chráněné krajinné oblasti České Středohoří dopustilo 8 lidí. Jeden návštěvník akce dostal na místě blokovou pokutu za přestupek proti občanskému soužití,“ poznamenala mluvčí policie.

Pořadatel soukromého hudebního festivalu se pak bude ve správním řízení zodpovídat z rušení nočního klidu a z porušení nařízení Libereckého kraje č. 6/2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích s účastí většího počtu osob.

„Dalších 7 návštěvníků několikadenní party se dopustilo jednání, které jsme kvalifikovali jako trestný čin. Jedná se o dva přečiny ohrožení pod vlivem návykové látky, konkrétně alkoholu. Dále o přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání,“ doplnila Baláková. Z přečinu přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu se zodpovídají celkem 4 lidé. Ti měli u sebe především marihuanu. Na akci policisté zajišťovali i pervitin, kokain a drogu MDMA.

Technopárty začala na místě v pátek 28. července a první klidnou noc za sebou měli obyvatelé v okolí až z pondělí na úterý. Travnatý pozemek pro sraz příznivců techna poskytl 38letý majitel z Liberce na samé hranici CHKO České středohoří. Na akci dorazili v hojném počtu Češi i zahraniční účastníci. Byli mezi nimi Nizozemci, Francouzi, Němci, Britové a Italové.

Pozemek si pořadatelé od soukromníka pronajali na dobu od středy 26. července do poledne v pondělí 31. července s tím, že prostor uvedou do původního stavu do 2. srpna. V největší špičce bylo na akci podle odhadů policie 1 800 účastníků a více jak 200 motorových vozidel. Protože o víkendu i začátkem týdne pršelo, byl pozemek plný bláta a vody a lidem se dařilo odjet někdy s velkými problémy.

