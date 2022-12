Jak sdělila, kolega do služebního poměru k Policii České republiky nastoupil 3. července roku 1982. Po absolvování policejního vzdělávání a základní praxe se stal 1. prosince 1988 starším referentem Oddělení obecné kriminality Služby kriminální policie a vyšetřování Okresního ředitelství policie v České Lípě a kriminalistice zůstal věrný až do listopadu roku 2012, kdy ho postihly vážné zdravotní problémy. „Po uzdravení nastoupil na funkci komisaře vedoucího kanceláře územního odboru Policie České republiky v České Lípě, kde setrval až do dnešního dne a stal se vrchním komisařem,“ upřesnila Baláková.

Železnému za jeho dlouholetou službu osobně poděkoval ředitel Krajského ředitelství policie Libereckého kraje Ondřej Musil, stejně tak ředitel územního odboru v České Lípě Petr Rajt, který mu v souvislosti s ukončením jeho služebního poměru předal spolu s Pamětním listem i peněžitý a věcný dar.