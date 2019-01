I na hlavních tazích leží zbytky rozbředlého sněhu a vozovky mohou namrzat. V horách se na silnicích mohou tvořit sněhové jazyky. Silničáři proto doporučují jezdit se zvýšenou opatrností.

Stanice, které měří teploty na Českolipsku, hlásily k ránu minus 15 stupňů. V Libereckém kraji se dopoledne vyjasnilo, na většině míst je skoro jasno. Teploty se pohybují většinou mezi minus 12 a minus 18 stupni. Fouká jen slabý vítr, na horách čerstvý. I stav ovzduší v městech je zatím vyhovující. Čtyřiadvacetihodinové koncentrace znečištění jsou ale stále nad povoleným imisním limitem 50 mikrogramů na metr krychlový.

Hlavní silniční tahy jsou holé a vymrzlé, místy ale mohou ležet zbytky rozbředlého sněhu. Na komunikacích III. třídy leží většinou zledovatělá vrstva sněhu krytá posypem. Vzhledem k nízkým teplotám, které se po celý den budou držet hluboko pod bodem mrazu, ztrácí sůl na silnicích účinnost.

"Řidiči by proto měli jezdit se zvýšenou opatrností a dodržovat bezpečnou vzdálenost," radí vedoucí dispečer krajské správy silnic Pavel Pospíšil. Lokálně se na silnicích objevují ledové plochy z tajícího sněhu.

Lyžařské podmínky jsou ideální, připadl sníh

Podmínky v lyžařských areálech v Lužických a Jizerských horách i v západních Krkonoších vylepšil nový sníh. Vlekaři doufají, že rekreanty od cesty do hor neodradí ani mrazivé počasí, zjistila dnes ČTK. V sobotu a v neděli v noci a nad ránem by mohla v Libereckém kraji ojediněle klesnout teplota vzduchu až k minus 25 stupňům Celsia.

Přes den se podle aktuální předpovědi meteorologů má pohybovat v mnohem přijatelnějších hodnotách.

V krkonošské Rokytnici nad Jizerou leží na svazích 120 až 170 centimetrů sněhu. Nově napadlo několik centimetrů prašanu, což sjezdaři ocení. "Sjezdovky jsou upravené. Otázkou zůstává, co udělají klimatické podmínky. Výhled je, že bude svítit slunce, ale noční teploty budou ještě poměrně nízké, i když přes den by měly stoupat," uvedl ředitel Spartaku Rokytnice Petr Ceé.

Podobné podmínky jako Rokytnice nabízí i středisko v nedalekém Harrachově, kde sněhová pokrývka rovněž dosahuje až 170 centimetrů. Přes metr sněhu je na svazích také v některých areálech v Jizerských horách. Například Ski areál Severák uvádí 80 až 120 centimetrů. "Lyžování je krásné, na tvrdším podkladu, ale v žádném případě ne zmrzlém a přemrzlém," řekl Pavel Bažant, ředitel společnosti Ski Bižu, která kromě Severáku provozuje i areály na Tanvaldském Špičáku a v Bedřichově.

"Uvidíme, co udělá víkend. Když nic jiného, bude sluníčko, takže my se na něj těšíme," dodal Bažant. V Bedřichově lyžaře čeká na sjezdovkách od 70 centimetrů do jednoho metru sněhu, Tanvaldský Špičák hlásí asi o deset centimetrů méně. Lyžarské středisko v Kořenově-Rejdicích uvádí 110 až 140 centimetrů.

V areálu na libereckém Ještědu během dneška přibylo asi deset centimetrů nového sněhu. "Na sobotu a na neděli budeme mít sjezdovky připravené všechny a očekáváme, že návštěva bude lepší než posledně, protože byl mráz," uvedl Miroslav Pecháč z lyžařského střediska. Sportovní areál Ještěd má na svazích 55 až 85 centimetrů sněhu, nedaleké středisko Obří sud Javorník 30 až 40 centimetrů.

Osmdesát centimetrů sněhu leží na sjezdovkách ve Skiareálu Luž v Horné Světlé. Vleky jezdí od 9 do 16.30 hodin, v pátek a v sobotu mohou zájemci lyžovat za umělého osvětlení až do sedmi hodin večer.

Běžkaři najdou dostatek sněhu a upravené tratě v okolí Polevska.