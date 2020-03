Můžete více přiblížit přípravu kulturních programů v České Lípě? Jak dlouho dopředu musíte domlouvat například koncerty a divadla?

Koncerty i divadelní představení se snažíme připravovat s dost velkým předstihem. Kupříkladu už teď kompletujeme dramaturgický plán na podzim letošního roku, protože samozřejmě platí zásada, že čím víc dopředu se nám podaří akci vyjednat a nasmlouvat, tím dříve ji můžeme nasadit do předprodeje. A o to nám právě jde, aby měli naši návštěvníci možnost zakoupit vstupenky na představení nebo hudební vystoupení s dostatečným předstihem. Případně si mohli nákup vstupenek na více pořadů rozložit do delší doby. Díky tomu si už teď mohou zájemci zakoupit lístky například na červnové pořady nebo dokonce na vánoční koncert Václava Neckáře, který se uskuteční v KD Crystal 12. prosince 2020.

Které interprety - podle vaší zkušenosti - má „Česká Lípa“ v největší oblibě respektive kteří sem k nám nejčastěji jezdí?

Škála interpretů, kteří k nám jezdí je tak široká, jako je široký žánrový rozsah, který v našem kulturním programu nabízíme, to znamená, že jich je opravdu mnoho. K našim divadelním stálicím patří třeba pražské Studio Dva či Divadlo Ungelt, které nabízí celou plejádu skvělých českých herců, ráda a často k nám jezdí také herečka Jiřina Bohdalová s Divadlem na Jezerce. Z hudební scény jsou u Českolipanů oblíbené a nejnavštěvovanější třeba Tři sestry nebo hudební stálice jako zpěvačka Hanka Zagorová.

Lze porovnávat vaši současnou kulturní nabídku s tou například před 10 či 20 lety? Vedete si třeba kroniku, která by vývoj dokumentovala?

Ano, to je velmi zajímavá otázka. Kroniky samozřejmě vedeme jak v Jiráskově divadle, tak v Kulturním domě Crystal. Když si porovnám například dle návštěvnosti druh pořadů, které tzv. frčely před deseti až patnácti lety, co zde působím, mezi nejnavštěvovanější dříve patřily především různé talk show, travesti show, Irské tance a tak podobně.

Mění se vaším zkušeným pohledem nějak českolipský návštěvník KD či divadla? Jak je náročný, máte zpětnou vazbu?

Diváci se obecně v průběhu času mění a v dnešní přetechnizované době je těžké přitáhnout zejména mladé lidi do divadla a na koncerty. Nabídka je v oblasti kultury poměrně velká a lidé často dojíždějí za kulturními akcemi do velkých měst. Tím více jsme ale rádi, že se nám díky pestré žánrové nabídce akcí daří příznivce kultury oslovovat právě tady v Lípě, o čemž svědčí i spousta našich vyprodaných pořadů. Zpětnou vazbu mimo jiné díky sociálním sítím samozřejmě dostáváme a pokaždé nás těší, když je kladná a návštěvníci jsou spokojeni, ale jsme rádi i za jakékoliv připomínky a kulturní tipy od lidí, kterými se rádi inspirujeme v dramaturgických plánech do budoucna.

Několik let se hovoří o nutnosti rekonstrukce KD Crystal a Jiráskova divadla. Jak to vidíte?

Rekonstrukce Jiráskova divadla je dlouho připravovaný projekt, o němž se skutečně na radnici i mezi občany hovoří už celou řadu let. V současné době se zdá, že máme vše konečně na nejlepší cestě, aby taková modernizace a obnova proběhla. Všichni se jistě shodneme na tom, že rekonstrukce Jiráskova divadla je potřebná, ba dokonce nutná a za naši organizaci mohu říct, že se v rámci jednání a příprav maximálně snažíme, aby výsledkem rekonstrukce bylo moderní dobře fungující divadlo, a to jak po stránce divadelně technické, tak i společenské, zkrátka takové, jaké si naše město zaslouží. Vchod KD Crystal, který je dlouhodobě z poloviny nefunkční a jeho rekonstrukce je hlavně z bezpečnostních důvodů věcí potřebnou. Nyní zvlášť před větším náporem akcí, který tu v době rekonstrukce divadla bude.

Co tyto zásadní rekonstrukční, modernizační akce budou znamenat pro návštěvníky? Nedojde k „výpadkům“ kulturních akcí?

K „výpadkům“ v nabídce kulturních akcí by určitě dojít nemělo a my se budeme snažit, aby diváci tyto technické zásahy pocítili co nejméně. Rekonstrukce hlavního vchodu KD Crystal by se měla stihnout během letních prázdnin, kdy tu akce nemáme, takže to by náš divák vůbec pocítit neměl. Zavřené Jiráskovo zastoupí sál KD Crystal, který v případě potřeby lze jednoduše přepažit, čímž vznikne komornější pro divadelní představení vhodnější prostředí.

Od Nového roku jste převzetí „Lipého“ získala další spolupracovníky a také větší zodpovědnost. Jak jste se s tím vyrovnala?

Převzetím Hradu Lipý a Centra textilního tisku jsme vstoupili tak trochu do neznámých vod, byť už jednou Hrad Lipý součástí naší organizace byl. Dramaturgie zde konaných pořadů, hlavně tedy těch v Centru textilního tisku, je v mnoha ohledech specifická a vzhledem k našemu zaměření nemáme s tímto typem akcí moc zkušeností.

Jak budete k prostorům přistupovat?

Výhodou je, že sloučením organizací jsme převzali zároveň i stávající zaměstnankyně, které jsou zkušené v místě i v akcích zde pořádaných. Nicméně Hrad i Centrum jsou další skvělé prostory, ve kterých se nám otevírá příležitost k pořádání nejrůznějších akcí, pro které jsme doteď ideální prostory neměli.

Před časem zazněla jistá kritika ze strany opozice na uplynulé vánočními trhy. Jak jste tradiční akci viděla vy sama?

Vánoční trhy za nás letos proběhly výborně. Tradiční „Rozsvícení vánočního stromu“ se i díky vystoupení populární Ewy Farne těšilo velké návštěvnosti, při které náměstí doslova praskalo ve švech. Za hojné účasti proběhl i Adventní jarmark v posledním předvánočním týdnu a na svařák a klobásu mohli lidé přijít po celý prosinec a ještě i na Nový rok.

Co jste říkala na onu kritiku?

Kritiku opozice jsme s kolegy samozřejmě vnímali, rozhodně si ale nemyslím a z výše jmenovaných akcí to jasně vyplývá, že advent v České Lípě byl „mrtvý“, jak zaznělo z jednoho z opozičních hlasů. Přišlo mi to spíš jako snaha za každou cenu něco zkritizovat a pohanit něčí práci než jako konstruktivní připomínky k tomu, co zlepšit. Samozřejmě vždy je co měnit a zlepšovat, takže nevylučuji, že koncept adventního programu v budoucnu dozná nějakých změn.

Jsou už připravené kontury programu městských oslav, slavností v červnu, přijdete tady s nějakou novinkou?

Program letošních městských slavností bude jako vždy bohatý. Návštěvníci se mohou těšit na tradiční zahajovací koncert, v sobotu pak na celodenní hudební program na hlavním pódiu i na další doprovodné akce jako je Neckyáda Farní charity nebo pestrý dobový program na hradě Lipý. Myslím si, že největší letošní novinkou bude systém vratných kelímků na pivo a další točené nápoje, který zavádíme. Naše slavnosti se tak zařadí mezi kulturní akce ekologičtější a ohleduplné k čistotě města. S odpadem z jednorázových plastových obalů jsme na slavnostech vždy bojovali, ale při tak velkém počtu návštěvníků, které slavnosti každoročně mají, je téměř nereálné udržet v ulicích čisto, a právě vratné kelímky by nám v tom měly výrazně pomoct, v tom vidím jejich největší plus.

Na kterých dalších akcích máte podíl, nebo ambici, zadání se podílet?

Akcí, na jejichž přípravě se často i s dalšími organizacemi podílíme nebo je připravujeme pro Město Česká Lípa, je celá řada. Z akcí, které jsou pro nás letos premiérové bych určitě uvedla nedávný Masopust, který dříve organizovala Farní charita, tradiční Pašije na Hradě Lipý, které máme letos taktéž v naší režii a letošní novinkou, kterou budou hostit prostory kolem Hradu Lipý bude festival dobrého jídla, pití i country a folkové muziky Beer & food festival, jenž by se měl uskutečnit koncem prázdnin.

Tereza VRANÁ

V českolipském KD pracuje od roku 2005, dříve se organizace nazývala Kulturní dům Crystal, p. o., nyní Kultura Česká Lípa, p.o.

Po výběrovém řízení byla jmenována do funkce ředitelky od 1.7. 2019.

Mezi její zájmy patří, mimo kulturu, také lyžování, výlety a cestování.