První kolo testování proběhlo na začátku školního roku a odhalilo čtyři případy nákazy koronavirem ve třech školách v Libereckém kraji. Aktuálně jsou v kraji dvě školy, jejichž třídy musely jít do karantény. „Jedná se o případy rodinného výskytu koronaviru. Jelikož děti předtím strávily dva dny ve škole, jejich třídy musí zůstat doma v karanténě,“ sdělil ředitel Krajské hygienické stanice Libereckého kraje Vladimír Valenta. Očkování podstoupilo 64 procent pedagogů a nepedagogických pracovníků. „Počet naočkovaných studentů budeme znát v říjnu,“ upřesnil náměstek hejtmana pro školství Dan Ramzer.

Aktuální epidemiologická situace v kraji je podle ředitele krajské hygienické stanice relativně příznivá, počty nových případů se pohybují v řádech jednotek denně. Týdenní incidence je na úrovni 14 případů, což je nižší než celorepublikový průměr v současné době. „Vnímáme pozvolný nárůst a čekáme, jakým způsobem se projeví uvolnění a nástup dětí do škol,“ dodal Valenta.

Začátek školního roku podle krajského radního pro zdravotnictví Vladimíra Richtera přispěl k zvýšenému zájmu o očkování, který během prázdnin poklesl. „Přes 60 procent obyvatel starších 12 let má dokončené očkování. Zdravotníci aplikovali přes 450 000 vakcinačních dávek,“ nastínil situaci. V provozu nadále zůstávají očkovací centra provozovaná čtyřmi páteřními nemocnicemi a také léčebna respiračních onemocnění ve Cvikově. Pacienti nakažení koronavirem vyžadující hospitalizaci jsou soustřeďováni v Krajské nemocnici Liberec.

V srpnu vyrazily do terénu také mobilní očkovací týmy s cílem zvýšit proočkovanost v hůře dostupných oblastech. První zastávkou se stalo Ralsko na Českolipsku a následovaly Nové město pod Smrkem a Bulovka na Frýdlantsku. Týmy zájemcům starším 18 let podávají jednorázovou vakcínou Janssen, v sanitním voze očkuje posádka Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje. Právě Ralsko patří na Českolipsku k nejméně proočkovaným místům. „Věřím, že se to do budoucna zlepší. Na celém území Ralska není očkovací centrum, lidé musí jezdit až do Lípy a nyní jsou rozkopané cesty,“ řekl v minulosti starosta Miloslav Tůma.

V úterý 7. září sanitka vyrazila do Tanvaldu, Desné, Smržovky a Velkých Hamrů, v pondělí 13. září navštíví Českou Lípu a Stráž pod Ralskem. „Mobilní týmy zatím proočkovaly 155 zájemců,“ dodal Richter. Naopak nejproočkovanější obcí v celém kraji se stal Krompach na Českolipsku. Podle starosty Františka Chadimy za tím stojí odpovědnost místních obyvatel.