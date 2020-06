Výsledek referenda je ovšem závazný jen u první ze dvou otázek. A to v otázce, zda jsou lidé pro, aby jejich obec jakkoli souhlasila nebo podporovala povolení a provádění těžby v dobývacím prostoru Luhov.

Pro souhlas a podporu těžby hlasovalo 305 zdejších voličů (57,98% z oprávněných voličů, kteří se referenda zúčastnili). Spolupráci obce s těžaři a podporu těžby v této otázce odmítlo 204 obyvatel.

Na druhou z otázek, zda lidé souhlasí, aby zastupitelstvo Brniště přijalo negativní stanovisko vůči těžbě v lomu, pak odpovědělo kladně 231 občanů, kteří přišli volit. Pro zamítavou odpověď bylo 260 z 526 hlasujících občanů vesnice. A v této otázce není výsledek referenda závazný.

„Na základě toho místní komise konstatuje, že místní referendum je platné, jelikož se ho zúčastnilo více než zákonem stanovených 35 % voličů,“ konstatovala předsedkyně místní komise Daniela Pastorková. Výsledky referenda jsou od sečtení hlasů vyvěšené na úřední desce obecního úřadu, a to po dobu 15 dnů.

Výsledek referenda přivítal starosta Michal Vinš. „Svými hlasy jste rozhodli, že obec Brniště má podporovat povolení a provádění těžby na Tlustci, ale u druhé otázky, jak přijmout záporné stanovisko, není výsledek referenda závazný,“ shrnul starosta Vinš.

Starosta také vyjádřil naději, že situace v obci se pomalu uklidní, obyvatelé se opět stmelí a potáhnou za jeden provaz. Reagoval tak na fakt, že v obci už týdny před plebiscitem panovalo napětí, vyostřené emoce a argumentace.

Za účast a velký zájem o referendum poděkoval také přípravný výbor místního referenda: „Účast téměř 50 procent je velký úspěch. Výsledky referenda respektujeme,“ prohlásila členka výboru Kateřina Majdiaková.

Hlasování probíhalo ve třech volebních okrscích: v Brništi, Luhově a Velkém Grunově. Referendum bylo vyvoláno na základě iniciativy občanů Brniště, protože se zastupitelstvo obce v únoru rozhodlo uzavřít s těžební společností kompenzační dohodu. „Pro mne jsou důvody proti těžbě stále stejné.

Těžař i starosta prezentovali v marketingových materiálech doručených do schránek obyvatel Brniště referendum jako něco, co by mohlo zničit kompenzační dohodu a nemělo vliv na výsledek rozhodnutí Báňského úřadu. To jsou podle mě dvě hlavní dezinformace, které ovlivnily výsledek. Jak moc, to se můžeme jen dohadovat,“ komentoval uzavřené referendum Václav Židek, který žije v Postřelné na úpatí Tlustce.

Problém těžby dlouhodobě sleduje také Miroslav Hudec, krajský šéf Společnosti pro trvale udržitelný život, který se k výsledku plebiscitu vyjádřil hned v sobotu ráno. „Ztratili jsme bitvu, ne válku,“ konstatoval. Podle něj obyvatelé vsi nehlasovali o těžbě na Tlustci, ale o tom, zda ji má nebo nemá podpořit obec: „Sám těžař se dopředu opakovaně vyjadřoval, že o těžbě nerozhodne referendum, ale správní řízení. Má pravdu a možná i to ovlivnilo jak účast, tak hlasování některých obyvatel.

Mohli si říct, že když už by náhodou těžba povolena byla, vydělali by na tom,“ uvedl Hudec. „Z protichůdných odpovědí je vidět, že mnozí potřebují ještě čas, aby se rozhodli.“ Původně se hlasování občanů mělo konat 15. května, ale kvůli nouzovému stavu ho starosta odložil na 19. červen.

Případná budoucí těžba se dotýká také obce Velký Valtinov, Postřelná a města Jablonné v Podještědí. Na Tlustci se těžil kámen od 70. let minulého století. Protesty veřejnosti začaly před více než dvaceti lety. Těžbu později zastavilo ministerstvo. V letech 2003 a 2004 byla krátce obnovena. O povolení těžby na 25 let nyní usiluje společnost Kamenolom Brniště. Krajský úřad Libereckého kraje ani Ministerstvo životního prostředí ČR záměr neodmítlo. Rozhodovat dál bude Báňský úřad ČR.