Tip deníku: Liberecká aréna bude patřit fenomenálním tanečníkům

Liberec – Famózní tanečníci Lord Of The Dance se již podvanácté vracejí do České republiky a na svém turné nevynechají ani Liberec.

Lord of the Dance. KRÁLOVÉ TANCE SE VRÁTILI DO ARÉNY. | Foto: Jan Pešek

Jejich aktuální show nazvaná Dangerous Game začíná v liberecké Home Credit Areně už tento čtvrtek v 19 hodin. Diváci se mohou těšit na dynamickou a akční taneční show, skvělou choreografii, krásnou hudbu i kostýmy a úžasné výkony všech zúčastněných. Lord of the Dance: Dangerous Games tour 2019 Home credit arena,… Detail události ›

Autor: Redakce