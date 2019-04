Českolipsko – Vydejte se ve středu 3.4. s českolipským Klubem českých turistů na výlet do okolí České Kamenice. Čeká vás trasa o délce 6 km do Veselé pod Rabštejnem a Rabštejna.

Výlet KČT | Foto: pixabay

Trasa: Veselé pod Rabštejnem - býv. koncentrační tábor Rabštejn - Česká Kamenice (6 km) Odjezd: z České Lípy hl. nádraží ČD v 7:40 hod. do stanice Jedlová, zde přestup v 8:25 hod. do Veselé pod Rabštejnem. Předpokládaný návrat autobusem z České Kamenice ve 14:15 hod., příjezd do České Lípy v 15:12 hod.