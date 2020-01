Kdy: celoročně

Kde: u Holanských rybníků

Za kolik: Vstup zdarma

Zřícenina hradu Vítkovec se nalézá na výšině mezi Holanským a Milčanským rybníkem. Založen byl zřejmě v 80. letech 14. století, zanikl za třicetileté války. Na konci 16. Století se připomíná jako pustý, jeho zdivo bylo později z větší části rozebráno a areál těžce poškodila těžba pískovce. Materiál z opuštěného hradu našel využití i při stavbě kostela v nedalekých Holanech.

Z původního trojúhelného areálu hradu se do současnosti dochoval nad povrchem terénu znatelný pouze pozůstatek nároží zděného objektu, u něhož není jasné, k čemu sloužil, dále pravděpodobný pozůstatek příkopu a téměř neznatelný zbytek obvodové hradby. Zd byly ze zdejšího pískovce hrubě opracovaného do kvádrů se zaoblenými rohy a skládaného pečlivě do řádků zdiva s využitím takzvaných šíbrů.