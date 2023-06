/FOTO/ Navštivte s námi malebný skalní hrad Oybin v Žitavských skalách na německé straně Lužických hor, který byl založen Karlem IV. na ochranu zemské cesty z Čech do Lužice.

Lázeňské městečko Oybin láká návštěvníky především na zříceninu hradu a kláštera. | Foto: Deník/Jan Herzán

Lázeňské městečko Oybin leží jen pár kilometrů za hranicemi. Nejrychlejší cesta autem vede z Jablonného v Podještědí přes Petrovice. V letních měsících jezdí do Oybinu i nedalekého Jonsdorfu také výletní vláček. Z náměstí Osvobození ve Cvikově bude Horský expres vyrážet každé úterý a čtvrtek, a to od 4. července do 24. srpna.

Na pískovcovou horu, kde stojí atraktivní zříceniny skalního hradu i zbytky mohutného gotického kostela, se lze vydat krásnou procházkou lesem. Místo samotné má neskutečnou atmosféru, zejména pozůstatky klášterního kostela s velkými klenutými okny.

S hradem Oybin souvisí řada zajímavostí. Jednou z nich je například ta, že ač na něj dvakrát útočili Husité, nikdy nebyl dobyt. Proto kvůli své bezpečné poloze zde byla po určitou dobu uložena i část pokladu z pražské katedrály.

Velkolepé zříceniny středověké zástavby v kombinaci se zvláštními přírodními podmínkami dělají z Oybina jednu z hlavních pamětihodností Horní Lužice a jehož návštěva patří k prioritám pobytu v Žitavském pohoří. Hrad je otevřen po celý rok, od dubna do října každý den od 9 do 18 hodin. Nemusíte se bát, že se tu nedomluvíte, je tu zaměstnáno spousta Čechů a dokonce tu čepují i české pivo.