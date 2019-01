Severní Čechy - Už dvanáctým rokem spolupracují lesníci a ochránci přírody na severu Čech na ochraně a opětovném rozšíření jedné ze zdejších nejohroženějších dřevin – tisu červeného.

Výsadba tisu červeného. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Alexandra Buršíková

Na 35 vytipovaných lokalitách postupně vysadili celkem 1637 sazeniček tohoto vzácného druhu. Ve všech případech jde o potomky starobylého tisu z obci Krompach a několika dalších staletých jedinců v okolí. Tis v Krompachu byl donedávna považován za nejstarší strom České republiky.

První semenáčky a semena z Krompašského tisu odebrali dobrovolníci ze základních organizací Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) už v roce 1999. Semenáčky přesadili a semena vyseli do lesních školek. Poté, co tisy dorostly výšky 25 cm, je vysadili do zdejších lesů. Některé jednotlivě (celkem 837 tisů), jiné do oplocenek. O vysazené tisy nadále pečují.

Zároveň s touto výsadbou provedli ochránci přírody i terénní průzkum CHKO a okolí, aby zjistili, kde a kolik původních tisů přežilo až do současnosti. Nalezené tisy se pak staly zdrojem nových sazeniček. Výsadby i průzkum území probíhají v úzké spolupráci s lesními správami Lesů České republiky (LS Ještěd, LS Česká Lípa a LS Rumburk) i Správou CHKO Lužické hory.

Tis červený, který kromě několika přestárlých jedinců ve zdejším kraji na konci minulého století prakticky vymizel, se tak daří postupně vracet do přírody. Dlouhodobý projekt na záchranu tisu v Lužických horách je financován z programu Ochrana biodiverzity. Generálním partnerem programu jsou Lesy České republiky, s. p., program je podporován i Ministerstvem životního prostředí.

Spolupráce mezi Českým svazem ochránců přírody (ČSOP) a Lesy České republiky (LČR) je dlouhodobá – letos probíhá již 13. rokem. Uskutečňuje se jak na poli praktické ochrany přírody, tak na poli ekologické výchovy. Spolupráce lesníků a ochranářů na konkrétních lokalitách a projektech se však datuje již od vzniku ČSOP v roce 1979.

Kateřina Adámková (ČSOP)