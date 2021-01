Výrazně červené plody, jedovaté dřevo i jehličí a latinský název Taxus baccata. Botanici a nadšenci do přírody už zajisté poznali, že se jedná o tis červený.

Výsadba tisu červeného v Libereckém kraji. | Foto: Čmelák - Společnost přátel přírody

Dožívá se věku až tisíc let a svůj nový domov našel i v Libereckém kraji. Záchraně nejvzácnějšího původního stromu zdejší krajiny se věnuje 23 let liberecký spolek Čmelák, který s podporou ministerstva životního prostředí a veřejnosti připravil a realizoval projekt 1000 tisů do hor.