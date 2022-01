FOTO: Příznivci i odpůrci Babiše si v České Lípě vjeli málem do vlasů

2. místo - Čtenáři Deníku vybírali nejkrásnější vánoční strom v regionu

Také advent roku 2021 přinesl už tradiční hlasování o nejhezčí vánoční strom v českolipském okrese. Anketa čtenáře velmi zaujala.

VÁNOČNÍ ANKETA: Vybíráme letošní nejkrásnější vánoční strom Českolipska

A takhle to nakonec letos dopadlo:

VÝSLEDKY ANKETY: Čtenáři vybrali nejkrásnější vánoční strom Českolipska

3. místo - Nové ale i historické autobusy měly v České Lípě velký úspěch

Z ruky do ruky šly v České Lípě volanty dvou zbrusu nových autobusů, kterými dopravce společnost BusLine omladila svůj vozový park pro zdejší MHD. Okamžiků na místě šoférů se během soboty 18. září nemohly nabažit především děti.

Lidé v České Lípě obdivovali nejmodernější, ale i historické autobusy

4. místo - Hynek Čermák přijel do Kravař a uspořádal tam výstavu svých aktů

Kravaře se od úterý 18. května chystaly na mimořádnou kulturní událost. Místní galerie v informačním centru ve středu 19. května v 18 hodin přichystala vernisáž výstavy fotografií Hynka Čermáka, nazvanou „U PŘE RODU“.

Do Kravař zavítal Hynek Čermák. Populární herec zde chystal výstavu

Herec Hynek Čermák vystavuje lechtivé fotky. K vidění jsou v Kravařích

5. místo - Dětské kočárky vévodily městu Mimoň

Nejen v okolní přírodě, ale i přímo v ulicích města Mimoň bylo v sobotu 8. května v poledne nezvykle rušno. Kolemjedoucí zírali na starobylé i novější dětské kočárky, které ulicemi tlačili děti i dospělí lidé.

Pocta matkám. Mimoň byla hlavním městem dětských kočárků

6. místo - Tradice se musí dodržovat. Ve Stráži znovu rozsvítili flaškostromeček

Rozsvícení flaškostromečku, který neodmyslitelně patří k adventním tradicím ve Stráži pod Ralskem, proběhlo v neděli 28. listopadu na terase u hráze Horky.

Ve Stráži pod Ralskem postavili a rozsvítili unikátní flaškostromeček

7. místo - Šlechtična i Čtyřkolák. Pára v Lípě lákala davy lidí

Stovky návštěvníků nalákala v sobotu 16. října do České Lípy přehlídka parních lokomotiv. Byly připraveny jízdy zvláštních parních vlaků do okolí České Lípy a vstup do železničního depa.

Nádraží v České Lípě ovládly parní lokomotivy. Nostalgie nalákala stovky lidí

8. místo - Svatba českolipského poslance na ranči v Zákupech

Na Českém ranči v Zákupech u České Lípy si v pondělí 9. srpna 2021 vzal pirátský poslanec z Libereckého kraje Tomáš Martínek (35) za manželku matematičku známou z pořadu Škola doma Terezu Bártlovou (33).

Jediný poslanec z Českolipska se oženil. Vzal si matematičku

9. místo - Krampusáci v České Lípě

Zábava v čertovském duchu se odehrála v sobotu 20. listopadu v České Lípě.

Pekelné čertoviny a průvod krampusáků. Lípa zažila čertovskou sobotu

10. místo - V útulku Dogsy oslavili Štědrý den. Splnili přání čtyřnohým chlupáčům

V neděli 19. prosince proběhla v útulku Dogsy na Českolipsku speciální vánoční akce s bohatým doprovodným programem.

Adventní odpoledne se psy. V útulku Dogsy oslavili Štědrý den