FOTO, VIDEO: Velkorysá přestavba českolipského divadla míří do finále

„K určitému navýšení ceny, vzhledem ke známým okolnostem, dojde, ale nebude nijak závratné. S přehledem se dostaneme k odhadované částce zhruba 200 milionů,“ komentoval Brož. Projekt od Adam Rujbr architects počítá se zachováním rozměrů jeviště i stejnou kapacitou sálu. Novinkou kompletně bezbariérového objektu jsou dva balkony a hlavní vstup pro diváky, který vzniká z Panské uličky. Do budovy přibude rovněž průchod, kterým se lidé pohodlně dostanou z Jiráskovy ulice přímo do Panské, aniž by museli divadlo obcházet.

Celý rok probíhala v České Lípě dostavba a modernizace Azylového domu Jonáš v Dubické ulici. Dosud byl určen výhradně pro matky s dětmi, které byly třeba oběťmi domácího násilí, teď může přijmout i muže. Ohroženým matkám s dětmi, ale i úplným rodinám, jež se ocitly v mimořádné sociální situaci, umí nyní Charita Česká Lípa poskytnout přechodné ubytování v mnohem komfortnějších podmínkách. Chráněné bydlení má 40 lůžek v 11 samostatných bytech.

„Cílem je, aby rodina byla pospolu, aby fungovala,“ uvedl mluvčí Jiří Gottlieber. Podle něj je novotou zářící budova největší azylové zařízení svého druhu v okrese. Ženy s dětmi zde požívají ochranu, anonymitu a nezbytné základní zázemí k životu. Azylový dům Jonáš pomohl od roku 2002 už více než 700 matkám v životní tísni a 1 300 dětem. Náklady na projekt přesáhly 38 milionů korun, z nichž 32 milionů jde z prostředků Evropské unie. Zbytek musí Charita Česká Lípa doplatit z nestátních zdrojů.

Mimoni vyšel husarský kousek

Benefit pro občany zařídila radnice v Mimoni na Českolipsku, když zdárně dokončila rozsáhlý projekt zateplení 31 městských bytových domů. Na rozvojový projekt se městu podařilo získat významné dotace a bezúročný úvěr. Práce na snížení energetické náročnosti bytových domů na tamních sídlištích Pod Ralskem a Letná vyšlo na 301 milionů korun. Stavební firmy se u domů postaraly o zateplení obvodového pláště, u některých objektů i o zateplení střešního pláště, včetně hydroizolace střechy.

Někde byla zvládnuta částečná výměna vstupních dveří a oken. Stavbaři pamatovali na obnovu lodžiového zábradlí, stejně jako na nezbytné úpravy pro možnost zahnízdění rorýsů a netopýrů. Některé domy dělníci zateplovali polystyrenem, další minerální vatou. „Práce skončily dokonce o pár měsíců dříve, než jsme původně počítali,“ pochvaloval si starosta města Petr Král. Stavební úpravy zároveň přinášely do lokalit města a samotných domů nepříjemný hluk, prach a další omezení, ale lidé je brali v klidu, jako nutné zlo. Teď už si pochvalují teplo.

Novoborští vylepšují osvětlení

V Novém Boru začali ve velkém modernizovat mnohde hodně zastaralé veřejné osvětlení. Nové LED žárovky střídají dosluhující sodíkové výbojky. Do stavby veřejného osvětlení a výměny zastaralých svítidel investovala radnice během letošního roku zhruba pět milionů korun. A pokračuje i po Novém roce, jelikož do přechodu na úsporná, a přitom výkonnější LED svítidla vloží dalších bezmála tři a půl milionu korun.

„Výměnou starších svítidel za moderní LED dosáhneme prodloužení výdrže osvětlení a zároveň i snížení účtů za elektrickou energii,“ prohlásil novoborský starosta Jaromír Dvořák s tím, že očekávají od tohoto kroku a investic do budoucna i nižší náklady na údržbu. „Dostaneme se díky tomu na částku o bezmála dva miliony nižší. V investici proto budeme postupně pokračovat do roku 2024, kdy by měla být vyměněna téměř všechna svítidla,“ uvedl Dvořák.

Reaktor z Dubé zlikviduje odpad a vyrobí plyn

Technici v Dubé vylepšovali svůj reaktor. Mění odpad v energii a suroviny. Až 500 kg odpadu za hodinu dokáže zpracovat reaktor pro plazmové zplyňování čtvrté generace (R4). Zařízení si poradí s autovraky, nerecyklovatelnými plasty či komunálním a nemocničním odpadem. Tým pracovníků vědecko-technického parku společnosti Millenium Technologies ho v Dubé představil koncem roku 2022. Jak řekl zakladatel společnosti Josef Grischa Kahlen, reaktor R4 najde uplatnění v provozech, kde ostatní technologie na zpracování odpadu nestačí.

„Kromě efektivního zpracování materiálu může být aktuálně velkým přínosem zejména pro teplárny, které tak mohou nahradit fosilní paliva a snížit náklady na vstupní surovinu. Zájem projevila například teplárna v České Lípě, se kterou již delší dobu jednáme. Další zájemce máme například mezi provozovateli autovrakovišť a průmyslových podniků,“ uvedl Kahlen. Důmyslné zařízení začíná zajímat i města, jelikož se potýkají s narůstajícími náklady na likvidaci svých odpadů. Cenné je, že celý proces zpracování odpadu v reaktoru za pomocí plazmatu je zcela bezemisní.