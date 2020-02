Novinka spotřebuje ve srovnání se svým předchůdcem třetinu elektrické energie a také je třikrát rychlejší. Stroj navíc dokáže řezat ze silnějšího plechu, a firma proto dokáže vyrobit i svítidla odolná proti vyšším teplotám. Nový laser je součástí další fáze rozvoje českolipské firmy. „Zakoupením nového zařízení zvyšujeme konkurenceschopnost našeho závodu. Nový stroj disponuje funkcí automatického vykládání dílů a dovede řezat i silnější plech, který slouží pro výrobu hliníkových svítidel odolnějších v průmyslových provozech s vyšší teplotou okolního prostředí,“ sdělil obchodní ředitel společnosti Modus Jan Kavka.

Nový 17tunový stroj rozšiřuje počet laserů, které firma k vyřezávání tvaru svítidel používá. Díky kompatibilitě s ostatními stroji na výrobní lince zvládne obsluhu všech tří laserů jeden pracovník. Stroj nejprve vypálí s přesností 0,001 milimetru do plechové tabule obrys svítidla a následně vyřeže otvory pro elektroinstalaci. Tento polotvar pak putuje do ohýbací linky, kde je svítidlo vytvarováno, a následně do lakovny a k drátovací lince na dokončení. „Novinka navíc lépe vyhovuje aktuálním požadavkům na snižování energetické náročnosti. Spotřeba elektřiny je oproti staršímu typu laseru trojnásobně menší,“ upozornil manažer Kavka.

Nejnovější model CNC laseru putoval do České Lípy až ze Švýcarska, kde byl vyroben.

Velká investice i slova majitelů vypovídají o tom, že do budoucnosti hledí s mírným optimismem. „V Česku zásadní výkyvy ve vývoji ekonomiky neočekáváme, navíc jsme především exportní firmou, kdy kolem 70 procent svítidel vyvážíme na evropské, ale i mimoevropské trhy,“ řekl Jan Kavka s tím, že pokud nedojde k výraznějšímu ochlazení evropské či celosvětové ekonomiky, očekává firma výsledek roku 2020 přinejmenším stejně úspěšný jako ten loňský.

„Obstát v konkurenci nám pomáhá fakt, že náš vývoj dokáže připravit svítidla na míru pro konkrétní projekty,“ uvedl už dříve jednatel Lubomír Kalina. Podle něj je českolipská továrna výjimečná i mezi evropskými producenty. Vlastní totiž ojedinělé technologie na výrobu světelné části LED panelů. Naprostá většina jiných firem tyto panely nakupuje v Číně.

Modus vyrábí svítidla v České Lípě už od roku 1994 a dává práci 500 lidem. V posledních sedmi letech se specializuje zejména na výrobu LED svítidel, především pro kanceláře a průmyslové prostory, ale také pro veřejná osvětlení.

Ve svém závodě v České Lípě vyrobí každý týden 25 tisíc kusů svítidel, což ho řadí mezi významné evropské producenty osvětlovací techniky. Sedmdesát procent výrobků z českolipského závodu míří do zahraničí.