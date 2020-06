Zdroj: Vizualizace: Centrum RosaVlasta Zahradníková pracovala v Montážních závodech v Liberci od roku 1962. Nejprve jako účetní, později asistentka. Za svou práci dokonce dostala pamětní Medaili vzorného pracovníka. V úterý 23. června ji vložila do schránky, která spolu s ostatními artefakty skončí v základech nové budovy Rezidence Rosa.

Dokončená by měla být za dva roky a nový domov by tu měla nalézt stovka seniorů. Paní Zahradníková bude jednou z nich. „Mám postiženou dceru a hledala jsem bydlení, kde bych mohla být s ní i ve vyšším věku tak, abychom se nemusely rozdělit. Prodám byt, takhle se mnou může zůstat a bude o ní postaráno,“ uvedla žena, která na místě v centru města strávila desítky let.

Komunita jako priorita

Právě na životě v centru, dostupnosti obchodů, kultury i přátel staví projekt společnosti Rosa, která po Praze buduje v Liberci svůj druhý komunitní dům pro seniory podle zahraničního vzoru.

Jeho součástí má být podle zakladatelky Anny Ježkové také mezigenerační centrum, které seniorům nabídne zábavné i vzdělávací programy, restaurace či knihovnu. „Naším cílem není stavět samotné budovy, chceme především vytvářet živá společenství. Inspiraci jsem hledala ve světě, ve Francii a Anglii, kde jsem podobné projekty měla příležitost poznat zblízka,“ vysvětlila Ježková.

Položení základního kamene se v úterý zúčastnila také bývalá ředitelka Krajské knihovny v Liberci Věra Vohlídalová. „Je to projekt, jaký jsem si vždycky představovala při svých návštěvách v zahraničí,“ vysvětlila, proč se stala jeho patronkou. Podle ní je pro starší lidi důležité, aby i na sklonku života žili uprostřed města, obklopeni společenským děním, mladými lidmi a dětmi. „Ráda bych, aby se podobným projektům v budoucnu věnovalo i město,“ dodala Vohlídalová. Do pamětní schránky věnovala mezi ostatní artefakty fotografii Václava Havla z jeho návštěvy Liberce.

Nový objekt nabídne stovku bytů velikosti od 40 do 60 metrů čtverečních (1kk, 2kk a 3kk). Nájemné včetně služeb by se mělo pohybovat od 16,5 tisíce korun za měsíc. Kromě bydlení nabídne centrum i některé služby. Například lékaře či asistenta, rehabilitační personál nebo kadeřníka.

„Lidé si tu budou moci zahrát divadlo, navštívit zdravotní cvičení či trénovat paměť. Nebudou tu chybět ani koncerty, přednášky, výstavy a společenské akce. Jeho součástí je totiž i knihovna nebo přednáškový sál,“ popsala záměr zakladatelka projektu, který je otevřený i veřejnosti. Mohou ho navštěvovat i lidé z okolí nebo maminky s dětmi, tak aby se dům nestal izolovaným zařízením, ale naopak živým organismem. Městu i kraji zároveň doplní nabídku vhodného bydlení pro seniory, jehož nabídka je i přes nedávné otevření seniorského centra Senecura na Nové Rudě stále nedostatečná.

Podle krajského náměstka pro sociální oblast Pavla Svobody disponuje Liberecký kraj ve svých zařízeních 954 lůžky, k pokrytí aktuálních požadavků jich schází kolem šesti stovek.

Družstevní i soukromé byty

Komunitní dům pro seniory Rosa v Liberci na Rybníčku je třetí etapou rozsáhlého developerského projektu, jehož cílem je proměnit bývalý objekt Montážních závodů a přilehlých továrních budov na komplex bytových domů. Před dokončením je první etapa – stavba bytového domu, který nabídne byty k odkoupení do soukromého vlastnictví. Ceny se budou pohybovat od 60 tisíc za metr čtvereční.

Druhou etapou je komplex tří domů Oáza, který nabídne 114 družstevních bytů. Přes 60 procent z nich je podle informací Deníku už prodaných. Jedním ze dvou investorů je Stavební bytové družstvo Sever. „Výhodou je, že zájemci stačí čtvrtina ceny bytu a zbývající část uhradí formou nájemného po dobu pětadvacet let,“ uvedl už dříve předseda družstva Petr Černý.

Celkem nabídne bytový komplex na pozemku bývalých Montážních závodů na tři stovky bytů v domech, z nichž některé budou mít osm podlaží. V objektech mají být i kanceláře či kavárny. Autorem podoby celého bytového komplexu, který má být postaven na konceptu takzvaného nového urbanismu, který se snaží vrátit bydlení do městských center, je liberecký architekt Radim Kousal.