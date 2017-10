Třeťačka Ema zítra nepůjde do školy, uvízla v Liberci

Liberec - Devítiletá Emička Heloňová z Olomouce je asi jediná, kterou vichřice potěšila. Díky ní si totiž prodloužila podzimní prázdniny, které strávila u svých příbuzných v Liberci.

Když se však v neděli ráno vydala s babičkou na nádraží, ukázalo se, že asi neodjedou. „Seděly jsme s babičkou ve vlaku a on pořád nejel, tak pro nás zase přijel strýc,“ vypráví nadšeně Ema a pokračovala:

POJEDEME AŽ ZÍTRA

„Babička pak říkala, že pojedeme až zítra, protože všechny vlaky stojí, říkala mi to i maminka do telefonu, měla strach, abychom někde nezůstaly trčet.“ Místo do školy, tak v pondělí teprve Ema pocestuje domů.

Kvůli vichřici nejezdí vlaky na některých linkách. Zastavená byla doprava z Děčína směrem na Německo, Krásnou Lípou a Rumburkem, mikulášovickým dolním nádražím a Dolní Poustevnou a mezi Bílinou a Bohosudovem.

Na liberecké informace Českých drah se nelze dovolat. Linka je stále obsazená. Podle informací na webu ČD ale kvůli překážce na trati stále nejedou vlaky na Jaroměř ani mezi Libercem a Českou Lípou.

Na Českolipsku došlo k desítkám událostí v souvislosti s vichřicí. Popadané stromy zatarasily některé silnice, ale i koleje. Aktuálně je neprůjezdná například cesta na českolipské letiště. Na sídlišti Špičák v České Lípě se po parkovišti prohnala popelnice, která poničila několik aut. Hasiči likvidovali spadlé tašky z hotelu Merkur nebo nákupního střediska Lidl.

Už před sedmou hodinou vyjížděli hasiči ze Zákup ke spadlým stromům na silnici ze Zákup na Kamenici. Spadly čtyři vrostlé stromy, které strhly i telefonní dráty. Hasiči stromy rozřezali, stejně jako o hodinu později v případě spadlého stromu ve Velenicích, který rovněž strhl telefonní dráty a dráty vysokého napětí. Další popadané stromy likvidovali na silnici mezi Božíkovem a Brennou nebo v Mlýnské ulici. Jednotka také musela zajistit plechy na střeše bývalého kina v Nových Zákupech.

Silnici z Ralska na Mnichovo Hradiště zablokoval během nedělního dopoledne už po několikáté spadlý strom. Ráno do jednoho narazilo auto. V Mimoni silný vítr strhl solární panely.

HASIČI MAJÍ NAPILNO

Hasiči v Libereckém kraji mají opravdu napilno. „Nejčastěji zasahují u popadaných stromů. Už jsme ale měli nahlášeny mimořádné události. Například ve Svoru vítr podebral střechu od tělocvičny,“ sdělila mluvčí krajských hasičů Pavlína Bílková, podle které je nejhorší situace na Českolipsku. „Zatím nebyla hlášená žádná zranění ani velké škody na majetku,“ dodala dále mluvčí.

Hasiči varují, že se na některých místech v Libereckém kraji, nedovoláte. Kvůli četným poruchám na vysokém napětí, nebudou mít mobilní operátoři dostatek elektrické energie k pokrytí celého kraje. V případě, že se nebudete moci dovolat hasičům, je podle mluvčí krajských hasičů možné využít linku 112.

Vítr, zdá se, v odpoledních hodinách slábne, ale začalo opět pršet. Zatím co ve Stráži pod Ralskem se řeka Ploučnice pomalu vrací do normálu, stoupá její hladina mírně v Mimoni, aktuálně těšně překročila 1. povodňový stupeň, který se vyhlašuje na 90 centimetrech. Hasiči začali s čištěním naplavenin pod mostem.

Vichřice srolovala kus střechy na jedné z budov krajské nemocnice v Liberci. Liberecká zoologická zahrada je pro návštěvníky zatím otevřená. Zvířata jsou však zavřená v ubikacích a je možné, že při zhoršení počasí se zoo uzavře. V Liberci uzavřeli také centrální hřbitov u Krematoria. Podle mluvčí liberecké radnice Jany Kodymové hrozí pád některých stromů.

Na sídlišti Broumovská a Rochlice v Liberci povalil silný vítr několik vzrostlých jehličnanů. V Hanychově zplundrovala vichřice několik zahrádek. „Naštěstí se nikomu nic nestalo,“ poznamenala Lucie Turková z Liberce, které na zahradě popadalo hned několik stromů, z nichž některé sázeli její prarodiče. „Moc nás to mrzí,“ dodala.

Bez elektřiny je v tuto chvíli 85 tisíc odběrných míst v celém Libereckém kraji. Přestože vítr slábne, hasiči stále vyjíždí. „Z této kalamity se kraj bude vzpamatovávat celý týden,“ podotkla mluvčí krajských hasičů.