My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujeme vám. Štěstí, zdraví, dlouhá léta, my jsme k vám přišli z daleka. Tradiční Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou České republiky po celé zemi vybírá od dárců peníze na pomoc rodinám v nouzi, seniorům nebo lidem se znevýhodněním. Probíhá každoročně i na Českolipsku.

Po roční pauze mají lidé opět možnost v ulicích potkat koledníky. Zájemci se mohou zapojit do nejrozsáhlejší sbírkové akce v České republice a přispět jim do zapečetěné kasičky. Na oplátku trojice biblických panovníků v bílých hávech a s nasazenými papírovými korunami nabízí radost, koledu a požehnání do nového roku. „Charita Česká republika, která letos oslaví 100 let existence, tu pro potřebné bude vždy, a to i díky vaší velkorysosti, soucitu, ohleduplnosti a laskavosti,“ uvedl ředitel Charity ČR Lukáš Curylo.

Do poloviny ledna budou koledníci naplňovat své tříkrálové poslání, a to šířit radost z narození Ježíše Krista, žehnat příbytky či obchody svěcenými křídami a nápisem K+M+B+ 2022. Koleda na Českolipsku bude probíhat o druhém lednovém víkendu na mších svatých v Bělé pod Bezdězem, Cvikově, v České Lípě, Doksech, Dubé, Horní Polici, Mimoni či v Novém Boru.

„Koledníčci budou chodit po městech a vesničkách, zúčastní se koncertu Hradišťanu v českolipském kulturním domě Crystal a navštíví městské a obecní úřady, místní firmy, domácnosti a také základní a střední českolipské školy,“ sdělila koordinátorka sbírky Pavla Bratršovská.

Z loňského roku zůstala zachována možnost přispět i do on-line kasičky, která se Charitě Česká Lípa osvědčila. Nabízí možnost oslovit dárce, kteří koledníky osobně nepotkají. „Je potřeba vyplnit Charita Česká Lípa, aby korunky putovaly do naší kasičky,“ dodala Bratršovská.

Výtěžek z Tříkrálové sbírky na Českolipsku poputuje na Sociální automobil, což je projekt Charity Česká Lípa. Každý den sváží už patnáctým rokem zdravotně hendikepované děti do školy a ze školy na Českolipsku a Novoborsku dvěma speciálně upravenými tranzitními auty. „Loni v lednu byl automobil v našem regionu podpořen ve sbírce neuvěřitelnou částkou 157 462 korun, která výrazně pomohla udržet provoz služby. Jaká částka se vybere letos, netušíme, ale věříme v dobrý výsledek,“ podotkl Jiří Gottlieber z českolipské charity.

Tříkrálová sbírka představuje též svátek solidarity. Napomáhá mezigeneračnímu pocitu soudržnosti, umožňuje všem zúčastněným zažít pocit radosti a vzájemnosti, milého setkávání. Právě to je jejím nejdůležitějším posláním a nejsilnějším poselstvím. „Děti sbírku berou za svou a velice se těší. Zvláště po loňské pauze, kdy osobně koledovat nebylo možné. Každá skupinka koledníků ví, proč koleduje a na jakou konkrétní věc se v jejím regionu vybrané peníze použijí,“ doplnila celostátní koordinátorka sbírky Gabriela Víšová.