Letošním mottem Tří králů je „Každá koruna pomáhá“. Dárci mohou přispět do on-line kasičky.

Tříkrálová sbírka. | Foto: Archiv organizátora

„My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám. Štěstí, zdraví, dlouhá léta, my jsme k vám přišli z daleka.“ V minulých letech se koleda nesla napříč ulicemi díky dobrovolníkům v kostýmech, kteří vybírali příspěvky do zapečetěných kasiček a navštíveným domům požehnali nápisem K+M+B. Kolednické skupinky do ulic letos nevyjdou, Tříkrálová sbírka se přesunula do virtuálního světa. Opět se zapojily liberecká i českolipská charita.