„Navrhoval jsem letos už desátou trofej. Každý rok je přitom technika dekorace jiná, aby vítězové měli doma pokaždé originál vztahující se k danému ročníku,“ říká Peter Olah, designer společnosti Škoda Auto, která je oficiálním partnerem nejslavnějšího závodu na světe. Tvar nejvíce připomíná dva kužely proti sobě.

Broušení dekoru na takový tvar je přitom pro brusiče oříškem. „Letos jsem chtěl brusem vzdát hold tradici a historii, ale zároveň do toho promítnout moderní techniky navrhování. Použil jsem něco, co znám z navrhování automobilů. Podíval jsem se na 3D model a prolínání linií a chtěl jsem to vyzkoušet na reálném objektu a vytvořit takovou síť pomocí brusu,“ popisuje inspiraci pro letošní trofej Olah.

Striktně geometrický dekor je však obzvlášť náročný a vybrousit jedinou trofej zabere brusiči tři dny práce. Při výrobě se tak jde k hraně možností řemesla. Trofeje, které dostanou držitelé všech čtyřech trikotů, jsou vyrobené z jednoho kusu ručně foukaného a následně ručně broušeného křišťálového skla.

Každá trofej váží téměř čtyři kilogramy a je vysoká přes šedesát centimetrů. Vyvinout trofej od první skici po finální kus zabere minimálně dva měsíce práce, kdy Peter Olah ladí brus ve spolupráci se sklářskými technology. Po deseti návrzích rozdílných brusů však sám přiznává, že tradiční řezy už jsou skoro vyčerpané a příští rok bude muset přijít s něčím úplně jiným.