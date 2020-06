Od 1.června mohou lidé služby centra využívat sedm dní v týdnů po celý rok. To bylo doposud možné jen sezoně - od května do září. V době letních prázdnin centrum také prodlouží víkendovou otevírací dobu.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Pavel Svačina

V červnu bude otevírací doba následující: Od pondělí do pátku bude otevřeno od 9:00 do 12:00 a odpoledne od 13:00 do 17:00. V sobotu bude otevřeno od 9:00 do 12:00 a odpoledne od 13:00 do 15:00. V neděli bude otevřeno pouze dopoledne, od 9:00 do 12:00.