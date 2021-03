V pondělí vstoupila Česká republika do tvrdého lockdownu. Bylo to znát i na silnicích mezi okresy, ale třeba i na hranicích s Polskem. Policisté namátkově kontrolovali osádky vozidel pendlující mezi Libercem a Jabloncem. Autem nyní není možné překročit hranice okresu, pokud se pasažéři neprokážou, že jde o pracovní cestu či se na ně nevztahuje jiná výjimka.

Hlídky přejížděly z místa na místo, na silnicích se s nimi řidiči mohli setkat na obou stranách silnice. „Jen dopoledne mě zastavili policisté dvakrát. Nejprve když jsem jel domů z práce v Liberci, podruhé když jsem se do práce vracel pro hotový formulář o zaměstnání. Při obou zastaveních jsem vše vysvětlil, policisté mou situaci pochopili,“ popsal pětatřicetiletý Milan z Jablonce. Teď už se kontroly nemusí bát vůbec, policistům stačí předložit potvrzení zaměstnavatele o cestě do místa výkonu práce.

Policejní hlídka kontrolovala automobily třeba na výpadovce z Jablonce na Liberec v ulici Československé armády. V pondělí se jednalo o první den nových opatření, spousta lidí mířící do práce ještě neměla formuláře od zaměstnavatele. „Zastavili jsme třeba paní učitelku, které jsme její zaměstnání uvěřili, protože vezla celý štos sešitů s domácími úkoly. Jiná řidička byla překvapená, co to po ní chceme, prý nic o nových opatřeních neví,“ popsal jeden z dvojice hlídkujících policistů. Po chvíli sáhodlouze radili mladému muži, co a jak by měl mít připraveno za formuláře pro cestu mezi firmami.







Další policejní hlídka kontrolovala osobní vozy ve Vratislavicích. Policisté namátkově prověřovali i cestující tramvaje, která měla u místa hlídky zastávku. „Lidé opatření dodržují, menší incident jsme měli jen se známou ženou bez domova, která dny přežívá tím, že se snaží jezdit tramvají tam a zpět. Nejenže cestovala bez platného lístku, ale měla jen jednu chirurgickou roušku, navíc zjevně nošenou několik dní,“ popsal jeden z policistů.

Žena své jednání korunovala dalšími skutky. Po vyvedení z dopravního prostředku roušku sundala a i přes naléhání policisty si na zastávce zapálila cigaretu. Na výzvu k předložení osobních dokumentů reagovala rozhořčeně: „Už dávno jste mi jí vzali.“ Policisté ženu poté identifikovali dle data narození a místa trvalého pobytu.

Další policejní hlídky kontrolovaly pohyb vozidel přes státní hranice s Polskem v Hrádku nad Nisou nebo Harrachově, kde v pondělí vyrostlo i další odběrové místo pro testování řidičů kamionů. Celkem bylo od pondělní půlnoci v terénu 190 policistů. V úterý 2. března jejich stavy posílí na třicet celníků a cirka šedesát vojáků.





Policisté hlídkují na 153 předem vytipovaných místech v celém Libereckém kraji. Narazit na ně mohou řidiči na všech hlavních dopravních tepnách v kraji, i na rychlostní silnici I/10 u Příšovic. „Jen do pondělních deseti hodin jsme zkontrolovali bezmála tisícovku osobních automobilů, namátkové kontroly ale probíhaly i v prostředcích veřejné hromadné dopravy,“ přiblížil mluvčí krajské policie Vojtěch Robovský. „Vráceno bylo cirka deset vozidel, což znamená, že lidé jsou vcelku zodpovědní,“ přiblížil ředitel krajské policie Ondřej Musil. Policisté v drtivé většině kontrolované obyvatele na nová nařízení upozorňují. Vozí s sebou i formuláře, potvrzení zaměstnavatele o cestě do místa výkonu práce, čestné prohlášení a formulář pro cesty mimo okres.

V poněkud nekonformní situaci se ocitli obyvatelé vesnic spadající pod obec s rozšířenou působností Turnov. Pod Turnov, jenž leží v okrese Semily, totiž patří obce z dalších dvou okresů, libereckého a jabloneckého. Lidé z vesnic přitom v Turnově pracují a je to také jejich nejbližší místo pro nákupy. Lidé z inkriminovaných obcí by tak museli pro cesty do zaměstnání mimo okres (tedy do Turnova) mít například potvrzení zaměstnavatele, pro cesty k lékaři či na úřady mimo okres pak čestné prohlášení nebo formulář s místem, časem a cílem cesty.

„Problém to je především pro obce za dálnicí. Pro lidi to znamená, že místo toho, aby jeli do Turnova, který je vzdálený kilometr nebo dva, musí do Liberce nebo do Jablonce, který je vzdálený odsud 30 kilometrů,“ uvedl v pondělí starosta Turnova Tomáš Hocke. Poslal proto na ministerstvo vnitra dopis s žádostí o udělení výjimky pro uvedené obce. A problém se podařilo rychle vyřešit.

Výjimka z omezení pohybu a pobytu osob pro obec s rozšířenou působností (ORP) Turnov už platí. Rozhodnutí ministra vnitra znamená, že u lidí, kteří mají trvalé bydliště ve správním obvodu ORP Turnov, se bude jejich pobyt a pohyb v rámci jejich okresu (Liberec, Jablonec, Semily) shodovat s územím ORP Turnov. "Informaci jsem obdržel v pondělí večer. Přímo od ministerstva vnitra," popsal starosta Turnova Tomáš Hocke.



„Chtěl bych poděkovat za vstřícnost a zároveň logickou úvahu vicepremiérovi Janu Hamáčkovi a zejména starostovi Turnova za přípravu žádosti. Pro řadu lidí, kteří sice patří do obce s rozšířenou působností Turnov, ale zároveň náleží do jiného okresu, by bylo složitější zajistit si základní životní potřeby cestou do vzdálenějších míst, jako je například Liberec,“ vysvětlil hejtman Martin Půta.



Turnov je od roku 2003 ORP, pod kterou spadá dalších 36 obcí. Ty jsou ale zároveň ze tří okresů (Liberec, Jablonec a Semily), což je v České republice výjimečné.