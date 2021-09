Cílem akce, kterou pořádá hokejový klub HC Česká Lípa ve spolupráci s Českým hokejem, je přitáhnout děti k tomuto sportu. „Setkáváme se s potenciálně novými členy klubu, kteří se dozví informace o klubu, fungování a hokejovém prostředí. Navíc si mohou na malou chvíli vyzkoušet, jaké to je být hokejistou,“ řekl ředitel Sportu Česká Lípa a hokejový trenér mládeže Jaroslav Češka.

Týden hokeje je série sportovních akcí pro děti ve věku od čtyř do osmi let a jejich rodiče, kterým se naskytne unikátní příležitost seznámit se s hokejovým prostředím. Po více než roce proběhne i v České Lípě, konkrétně 22. září od 16 hodin na českolipském zimním stadionu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.