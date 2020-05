Za dlouholetou a příkladnou službu mu nejdříve poděkoval ředitel Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje plk. Ing. Luděk Prudil, náměstek krajského ředitele pro IZS a OŘ plk. Mgr. Josef Málek a další nejbližší služební funkcionáři. „Vzpomínám, když jsem nastoupil v roce 2002, tak ty jsi byl už velitel čety, no a teď se spolu loučíme“, smutně podotkl při loučení náměstek krajského ředitele plk. Jan Málek, který v letech 2002 - 2007 sloužil ve směně právě i pod vedením Jaroslava Voříška. „Jako hasiče jsem si tě vždy vážil, ale jako člověka ještě více. Několikrát jsme se potkali spolu „na laně“ a musím říct, že jedinou „8“, kterou jsem se kdy pokusil vylézt, bylo právě s tebou. Díky Jardo a HOŘE ZDAR.“, uzavřel plk. Jan Málek. Poté ho rozloučení čekalo také se směnou.

Jaroslav Voříšek u HZS Libereckého kraje nejprve vykonával funkci hasiče a vzhledem ke svým schopnostem se postupně vypracoval do funkce velitele čety stanice Liberec. Na této pozici působil od roku 2001 až do jeho poslední směny. Jaroslav byl mezi hasičskými kolegy oblíben a na pozici velitele čety byl vždy respektován. Ani sport mu nebyl cizí. Mnohokrát reprezentoval sbor na mistrovství republiky v požárním sportu a později především v lezení na umělé stěně. Nevynechal téměř žádný ročník Přeboru nebo Mistrovství HZS ČR v lezení na obtížnost. Kolegům lezcům z celého HZS ČR se podařilo Jaroslava Voříška vytlačit nejdále na 7. místo, jinak se Jaroslav pravidelně pohyboval mezi šesti nejlepšími lezci HZS ČR více jak 15 let.

V mimoslužební době se podílel na činnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů ve Stráži nad Nisou, kde vykonával funkci velitele družstva. Od roku 2015 je držitelem medaile HZS ČR Za věrnost II. stupně.

Svou poslední směnu si náležitě užil. Jaroslavovi, děkujeme za dlouholetou službu, kterou pro sbor vykonal a přejeme do další etapy života mnoho štěstí úspěchu a spokojenosti.

Lucie Hložková, tisková mluvčí