Také tento víkend se státním svátkem a uzavřenými obchody, navíc pěkné počasí vytáhl do přírody mezi Doksy a Mimoní minimálně stovky návštěvníků. Jejich auta zaplnila všechna vhodná i nevhodné místa k parkování. Spousta si přivezla kola, kolečkové brusle, dokonce v Hradčanech vyložili z přívěsů i tucet koní. Nechyběli rekreanti s karavany. U Ploučnice i kanoe a kajaky vodáků. Samozřejmou součástí víkendové atmosféry byly motorkáři. V případě bývalého vojenského letiště v Hradčanech kolorit doplnila i spousta malých letadel, na zemi i ve vzduchu.

„Přiletěli jsme z polského Rybnika, trochu to házelo, ale jinak se nám „fajně“ letělo,“ řekl po hladkém přistání v Hradčanech Deníku Polák z nablýskaného stroje značky SKYLEADER.

„Tyhle krásný letadla vyrábí česká firma v Jihlavě, právě tam tato posádka bude pokračovat v letu,“ komentoval letce inspektor letecké techniky Václav Chvála, který na letišti v Ralsku provádí technickou prohlídku letadel. Jak potvrdil, i během nouzového stavu kvůli pandemii se zde létat mohlo, ale nesměli létat přes hranice. „Nyní je už rozumnější počasí, není ten silný vítr a tak je tady už větší frmol, největší provoz bývá odpoledne, odhaduji, že tu je tak 50 až 80 letadel,“ uvedl Chvála. Jen v hangáru, kde vykonává svou práci je zaparkováno 25 letounů v kategorii ultralight. U hangáru, kde v roce 2000 natáčel Jan Svěrák svůj slavný film o českých válečných letcích Tmavomodrý svět.

Na několika místech vedle boční ranveje vykukují z vegetace karavany a obytné automobily. Trochu zaskočené dvě rodinky se sice nechávají vyfotografovat, ale jejich „mluvčí“ přiznává, že na místě, kde se utábořili by kempovat neměli. „Jezdíme po různých místech v Čechách, přijeli jsme z Mostu. Je to tu moc zajímavé, vyzkoušíme na dráze brusle a kola, najíme se a na večer odjedeme, přesuneme se do sousedního Borečku, kde je oficiální tábořiště,“ řekla mladá žena z obytného auta.

Menší radost z turistů a „lufťáků“ má Jan Kocourek, lesní hospodář města Ralska. Jeho i místní obyvatele poslední dobou stále více trápí neukázněnost těchto zejména víkendových návštěvníků. „Jsou to už stabilní nájezdy, nejhorší je to o víkendech,“ řekl lesník. „Nerespektují vyhrazené plochy na parkování, zastavují auta, kde se jim zlíbí, venčí psy na volno, odhazují mnoho odpadu, jsou hluční, je to veliký problém,“ vypočítává Kocourek. Podle něj je teď složení návštěvníků lesa a přírody kolem letiště diametrálně odlišné od doby před pandemií. „Do přírody přijíždí lidé, kteří so ní dlouhá léta nepřišli, protože víkendy trávili nakupováním v obchodních centrech nebo posedáváním po hospodách. A teď je napadlo, že existuje něco tak krásného jako je naše zdejší příroda a tak sem vyráží.“

Hradčanské letiště má bohatou historii, nejznámější je období, kdy po roce 1968 bylo obsazeno až do roku 1991 vojskem Sovětského svazu. Zdejší ranvej je dlouhá 2 500 metrů. Kolem letiště je na jihu chráněné území CHKO Kokořínsko – Máchův kraj a na severu přírodní památka Meandry Ploučnice. Dráha má hladký povrch a nyní ji využívají sportovní piloti ultralehkých letounů. V prostoru letiště jsou hangáry, které se z větší části využívají jako sklady nebo zázemí pro sportovní letce.