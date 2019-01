Cvikov - Prodejny obuvi nebo textilu by mohly vyrůst na pozemcích v blízkosti supermarketu ve Cvikově. Lidé, kteří s parcelou sousedí, se i po jejím prodeji bez problémů dostanou ke svým domům.

Na louce u autobusového nádraží ve Cvikově bude do několika měsíců stál Penny market. | Foto: archiv MěÚ Cvikov

Podle časového plánu zatím běží výstavba nového supermarketu ve Cvikově, kam si lidé budou moci dojít nakoupit již okolo letošních velikonoc. Vedení firmy Reality Cvikov s.r.o. se ale již několik měsíců zajímá i o přilehlé pozemky. Na nich by do tří let mohly vyrůst ještě obchody s obuví, textilem nebo domácími spotřebiči. Cvikovská radnice již zveřejnila záměr prodeje zmíněného pozemku.

Začít chtějí do tří let

„Postavit vedle supermarketu další obchody je hlavně představa developera do budoucna,“ řekl místostarosta Cvikova Jaroslav Švehla.

Jednatelem společnosti s ručením omezeným Reality Cvikov je mimo jiné i Evžen Janeba. Ten figuruje také ve společnosti Stavokombinát Liberec, jenž v současnosti dokončuje stavbu cvikovského supermarketu. Ten vedení města informoval o svých záměrech.

„Začít s výstavbou obchodů bychom chtěli do tří let. S vypracováním projektu čekáme na schválení prodeje pozemku. Pokud bychom ho získali, samozřejmě na něm zanecháme přístup lidem, jenž se přes parcelu dostávají do svých domovů,“ upřesnil Evžen Janeba s tím, že ještě není zpracovaná ani zastavovací studie na budoucí obchody.

Přístup lidem zachovají

Současné nájemce město informovalo o záměru prodeje pozemku s tím, že mohou užívanou část parcely od města odkoupit. „Pokud se pozemek prodá, přístupové cesty pro nájemce z něho stejně vyjmeme tak, aby se lidé bezpečně dostali ke svým domům,“ ujistil Jaroslav Švehla.

O stavbu supermarketu ve Cvikově bojovali místní zhruba pět let. Největší překážkou ve výstavbě byl pro developery nízký počet obyvatel ve čtyř a půl tisícovém Cvikově. Trn z paty místní radnici vytrhla až firma Stavokombinát Liberec, jež se nabídla, že supermarket na vlastní náklady postaví a sežene jeho provozovatele.

,,I poté ale trvalo dlouho, než jsme vůbec mohli začít stavět. Protáhlo se hlavně jednání o stavebním povolení. Zejména silničáři měli se supermarketem problém a nechtěli jakékoli práce na vybraném pozemku povolit kvůli přiléhající komunikaci I/13,“ připomněla starostka Cvikova Šárka Jakobi.

Úpravy terénu a hlavní silnice I/13 komplikovaly několik měsíců dopravu ve Cvikově. V inkriminovaném úseku auta zastavovala na červenou u semaforu, tvořily se tak několikasetmetrové kolony.

Vytoužený supermarket by se měl poprvé otevřít lidem na velikonoce. O výdělky se bát nemusí, stojí totiž na dobrém místě u hlavního tahu z Nového Boru na Liberec. A v tomto úseku žádný jiný supermarket nestojí. „Lidé se nás neustále ptají, kdy už bude obchod hotový. Velmi se na otevření těší,“ podotkla Šárka Jakobi.