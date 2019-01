Staré Splavy - Dopravu na frekventované silnici 38 z Mladé Boleslavi na Českou Lípu komplikuje od pondělí úprava křižovatky u Starých Splavů.

Do 7. dubna bude doprava svedena na polovinu vozovky a kyvadlově řízena semafory, práce tam ale budou pokračovat až do konce dubna. | Foto: Deník/Petra Hámová

Cílem úprav je zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy, motoristé tam ale musejí počítat se zdržením. Do 7. dubna bude doprava svedena na polovinu vozovky a kyvadlově řízena semafory, práce tam ale budou pokračovat až do konce dubna.

Úpravy křižovatky silnice 38 se silnicí třetí třídy na Staré Splavy zajišťuje Ředitelství silnic a dálnic, které stavbu rozdělilo do dvou etap. V první etapě do 7. dubna bude uzavřena levá část vozovky ve směru od Mladé Boleslavi na Českou Lípu a provoz tam bude kyvadlový. Od 8. dubna do konce měsíce bude provoz omezen zúžením jízdních pruhů a v místě stavby ochranných ostrůvků bude rychlost snížena na 50 kilometrů v hodině.

Úprava křižovatky by měla zvýšit bezpečnost chodců při přecházení, dělníci opraví i chodníky a autobusové zastávky. „Dopravní omezení v této lokalitě budou ale pokračovat i v dalších měsících, kdy se rekonstrukce dočká silnice třetí třídy 0381 do Starých Splavů," řekl Langer. Stavbu za 24 milionů korun financuje Liberecký kraj díky dotaci z Regionálního operačního programu. Hotova musí být ještě letos.

„V současnosti se koná výběrové řízení na zhotovitele, je předpoklad, že na konci března uzavřeme smlouvu," řekl ČTK krajský radní pro dopravu Vladimír Mastník (Starostové pro Liberecký kraj). Rekonstruován bude úsek dlouhý téměř 2,5 kilometru od křižovatky se silnicí 38 až po odbočku na místní komunikaci U Hájenky. Rekonstrukce je rozdělena na tři úseky.

„V rámci stavby bude položen nový asfaltový kryt vozovky, stavbaři vymění ložné vrstvy vozovky a uliční vpusti, vyčistí odvodňovací příkopy, obnoví propustky, dosypou krajnice a upraví a doplní svislé i vodorovné dopravní značení," popsal stavbu vedoucí krajského odboru dopravy Jan Čáp. Rekonstrukce čeká i železniční přejezd. Součástí stavby je obnova chodníků a veřejného osvětlení. Celé akci by měla předcházet rekonstrukce vodovodu a kanalizace v silnici.