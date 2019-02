Českolipsko - Na českolipské Euroškole uspěla ve Studentských volbách také Dělnická strana.

Vyjádřit svůj názor přišlo na českolipském gymnáziu v rámci studentských voleb 35,31 % středoškoláků starších 15 let. | Foto: Deník/Nikola Bursová

Přes padesát tisíc středoškoláků, včetně několika desítek z Českolipska, vyjádřilo svůj politický názor ve studentských volbách. Ve sněmovně by podle nich měli po předčasných volbách usednout především poslanci TOP 09, České pirátské strany a hnutí ANO 2011.

„Řada studentů, kteří se voleb zúčastnili, má již volební právo, ostatní ho brzy nabudou. Proto by „svět dospělých" neměl výsledky Studentských voleb zlehčovat. To platí i pro politické strany," říká ředitel programu Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni Karel Strachota, který inicioval první Studentské volby před třemi lety.

Na Českolipsku se do studentských voleb zapojily tři školy, gymnázium a Euroškola v České Lípě a novoborská sklářská škola. K urnám mohli jen starší 15 let. Na Euroškole byl o volby velký zájem. Zapojilo se přes 80 procent oprávněných „voličů" a nejvíce hlasů tu posbírala Dělnická strana sociální spravedlnosti, která v celkových výsledcích skončila pátá.

Jak volili studenti na Českolipsku: • Euroškola Česká Lípa – největší účast – 83 procent možných voličů. Nejvíce hlasů tu získala Dělnická strana sociální spravedlnosti, druhou pozici obsadila TOP 09 a na třetím místě skončila ČSSD

• Střední škola sklářská Nový Bor – tady se účastnilo 41 procent studentů, ale 2 procenta hlasů byla neplatná. Vítěznou stranou tu byla TOP 09, druhá skončila Česká pirátská strana a na třetím místě Volební blok Hlavu vzhůru. Tady by se ale do Poslanecké sněmovny dostalo více kandidátů.

Pětiprocentní hranici překročily ještě ANO 2011, ČSSD, Úsvit přímé demokracie a KDU-ČSL

• Gymnázium Česká Lípa – nejslabší účast: 35,31%, zvítězila TOP 09, druhé místo obsadila Česká pirátská strana a třetí skončila ANO 2011. Pouze tady by se jako jediná další strana do Poslanecké sněmovny prosadila i KSČM.

TOP 09 vyhrála u studentů v Novém Boru, kde během dvou dnů odvolilo 41 procent středoškoláků starších patnácti let, i na českolipském gymnáziu. Tady byla volební účast 35,31 % .

Hrabou si pro sebe

Čítárna gymnázia v České Lípě, kde se volby ve středu a ve čtvrtek konaly, byla o velké přestávce hned první den plná. Někteří si šli zkusit odvolit jen ze zvědavosti, jiní už mají zkušenost z letošních prezidentských voleb a měli jasno. Z těch, co mají s opravdovými volbami už zkušenost, dorazily i dvě maturantky. „Přišla jsem si odvolit, protože jsem se zúčastnila prezidentských voleb a i teď mám vybráno," sdělila Barbora. Veřejně ovšem svůj názor říct nechce, ale přiznala, že se chystá i k letošním skutečným volbám.

S Barborou přišla spolužačka Michaela, ale pouze jako doprovod. Ta má na složení kandidátů a stran radikální názor. „Já volit nebudu, přestože můžu. A nepůjdu ani k parlamentním volbám. Pokaždé to dopadne stejně, ať je zvolen kdokoli, za čas se změní a jen si hrabe pro sebe a podvádí. Nevyberu si," vysvětlila maturantka Michaela Kecková.

O volby měli zájem i ti, kteří do rozhodování o složení sněmovny v reálu ještě zasáhnout nemohou. Na to, co má vlastně dělat, se komise na českolipském gymnáziu vyptával nesmělý mladík. „Jdu si to vlastně jen vyzkoušet. Je mi teprve šestnáct, ale něco jsem si přečetl, nějaká jména znám, tak svůj názor projevím," řekl Michael Ondrůj.

Čítárnou zněl hovor a smích. Bylo tu dost těch, kteří se ještě žádných voleb neúčastnili, a nevědí, co dělat. Průběh studentských voleb je stejný jako při řádných. Snad s jednou výjimkou. Voliči se nemusí prokazovat občanským průkazem, protože se studenti vesměs dobře znají. Komise voliče označí v seznamu a ten s volebním lístkem odchází za plentu. Po výběru svůj přeložený lístek, tak aby nikdo nevěděl, vhodí do připravené urny. Nechybí ani česká vlajka a rozdělení voličů podle abecedy.

Studentské volby by měly široké veřejnosti ukázat preference mladých lidí a naopak středoškolským studentům přiblížit volební systém a základní demokratické principy.

