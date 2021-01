Komplikace zaznamenali na svých cestách řidiči napříč krajem. Na silnici číslo 2773 u obce Všelibice se odpoledne srazila dvě auta, která na silnici nyní překáží. Odstranění nehody bude podle policie trvat do 19 hodin.

Ve Frýdlantu v ulici Fügnerova narazilo ve dvě hodiny odpoledne osobní auto do sloupu. Na místě je policie a vyšetřování nehody by mělo trvat do čtyř hodin odpoledne. V České Lípě v Arbesově ulici srazilo auto chodce. Tato nehoda se neobešla bez zranění. Odstraňování následků nehody bude trvat cca do 17.00 hodin.

Na silnici 278 u Osečné na Liberecku před jednáctou zapadl sypač a zablokoval celou komunikaci. Na místo zamířil vyprošťovací vůz. Nyní je silnice průjezdná. Problém vznikl před půl dvanáctou hodinou také v Benešově u Semil. Kolize dvou osobních automobilů tam zablokovala jeden jízdní pruh. Na silnici v Sychrově na Liberecku došlo k dopravní nehodě nákladního auta, které vyjelo ze silnice a nabouralo do domu.

Po půl deváté hodině dopoledne se ve Smetanově ulici v Novém Boru srazily dva osobní vozy. Událost se naštěstí obešla bez zranění.

U Slunečné a u Ralska na Českolipsku jsou uzavřené silnice kvůli padlým stromům. Strom spadl na silnici také na Hrubé Skále, místo je již průjezdné.

V Janovské ulici v Liberci, u křižovatky s Lučanskou, blokuje průjezd uvízlý kamion. Osobní auta tudy projedou, těžká vozidla se musejí vydat jinudy.

? Během včerejšího večera a dnešní noci jsme zasahovali především u dopravních nehod, zapadlých vozidel a spadlých stromů na komunikace. V obci Frýdštejn na Jablonecku jsme vyprošťovali autobus. Zásahová činnost je ovlivněna meteorologickými podmínkami. pic.twitter.com/W9M0tkOGLb — HZS LIBERECKÉHO KRAJE (@hzs_lk) January 14, 2021

"Řidiči, buďte obzvlášť opatrní a jezděte tak, abyste svou jízdou neohrožovali sebe ani ostatní účastníky silničního provozu," upozornila policejní mluvčí Iveta Baláková.