Lidem nabídne v sobotu 2. října den otevřených dveří ve sklářských hutích a dílnách, kde uvidí 46 umělců a designérů z Čech i světa při tvorbě. Pořadatelé v sobotu návštěvníkům nabídnou k využití čtyři bezplatné autobusové linky, které je zavezou i do Kamenického Šenova, Kunratic u Cvikova, Lindavy nebo do Skalice u České Lípy. Všude tam, kde budou umělci se sklem pracovat. Lidem se naskýtá rovněž možnost vidět několik výstav, nebo se zúčastnit Sklářských slavností s kulturním programem pod širým nebem na náměstí Míru. Ten přejde ve slavnostní závěrečný večer IGS, kdy hosty čeká koncert Monkey Business, po setmění se mohou návštěvníci těšit na Příběh o ptáku Ohniváku doprovázený ohňovými efekty, program nakonec uzavře svým vystoupením Aneta Langerová.

Zdroj: International Glass Symposium„Nabídka zážitků je velmi široká. Věřím, že každý, i ten, co sklo příliš nemusí, si něco zajímavého najde a návštěvu u nás skvěle užije,“ řekla vedoucí novoborského infocentra Petra Matěchová.

Akce nejen pro sklářské výtvarníky a designéry si od roku 1982, kdy se uskutečnila poprvé, získala obrovský věhlas a jednou za tři roky mění dvanáctitisícové město ve světovou metropoli skla. Zahajované IGS je v pořadí páté a hlavním garantem akce je město Nový Bor. Pořadatelství převzalo a svým způsobem akci zachránilo v roce 2009 po krachu bývalého podniku Crystalex.

„Na pořádání IGS se nyní podílí 12 subjektů, sklářské muzeum a dvě sklářské školy. Takové propojení města, podnikatelské sféry a odborných škol považuji za perfektní. Zájem o účast na sympoziu je veliký, i ze zahraničí, kde ale bohužel kvůli koronavirovým omezením nemohli někteří, například Australané přijet,“ komentoval starosta města Jaromír Dvořák. Podle něj však všichni, co se teď do Nového Boru nedostanou, budou poprvé v historii mít možnost vidět všechny umělce a jejich tvorbu v přenosech na youtube. Čtyřdenní událost zaplní během soboty Nový Bor a okolí davy lidí. „Na víkend tady určitě nikdo nesežene ubytování, všechny kapacity v okolí jsou obsazené,“ řekl starosta. Jak potvrdil, financování celého projektu IGS spočívá především na Novém Boru, ten na jeho zvládnutí uvolnil už celkem 1,8 milionu korun a sumou 600 tisíc Kč akci podpořil i Liberecký kraj. „Nákladný je zejména bohatý doprovodný program, autobusy na sobotu, ale i doprava a ubytování umělců,“ nastínil Dvořák.

Z umělců se zde potkají renomovaní skláři jako Vladimír Kopecký, Gizela Šabóková, Marián Volráb, Martin Janecký, Jaromír Rybák, ale i slavní výtvarníci Kurt Gebauer, František Skála či vnučka Alfonse Muchy Jarmila Micha Plocková, která našla zázemí ve sklárně Ave Clara na Polevsku. V Crystalexu CZ lidé uvidí při práci Romana Vítka, bývalého brankáře a trenéra národního florbalového týmu, který je airbrush umělec a bude dekorovat unikátní skleněnou brankářskou masku z dílny mistra Jiřího Pačinka. Ten zase bude v Kunraticích u Cvikova hostitelem Američana Johna Dextera, který je art direktorem celé řady hollywoodských trháků od Big Lebowski až po Piráty z Karibiku. Spolupracoval s Timem Burtonem i Quentinem Tarantinem.

Příprava IGS trvala téměř rok. Podíleli se na ní jak zástupci radnice, sklářského muzea i sklářských škol v Novém Boru a Kamenickém Šenově, tak sklářské firmy AJETO skupina LASVIT, Ave Clara, AZ – design, Crystalex CZ, Kolektiv Ateliers, LASVIT, Pačinek Glass, Preciosa, Novotný Glass a firma TGK za Skalice u České Lípy. Šéf společnosti Kolektiv Michal Vlček prohlásil, že IGS vnímají jako podstatnou součást fungování jejich firmy. „Kolektiv by nemohl fungovat na jiném místě než v Novém Boru. Taková koncentrace specializovaných dílen, šikovných řemeslníků a výtvarníků je zcela zásadní pro fungování firem jako jsme my,“ vysvětlil. Právě u jeho sídla ve Sklářské ulici se v pátek večer uskuteční již tradičně velká kulturní akce pro veřejnost Kolekt by Night vol. 4., v rámci které vystoupí například Mucha a WWW NEUROBEAT, což jsou v oblasti alternativní kultury opravdové ikony. Závěr večírku bude již tradičně patřit Josefu Sedloňovi, domovskému DJ Radia 1. Pro ty, kteří si budou chtít oddechnout, bude připraveny Chill Out stage s klidnějším programem zajištěným DJs. „V průběhu akce bude Chemis zdobit další část fasády naší budovy novým grafitti, stejně jako to při minulém IGS dělal Jan Kaláb. Dále je připraveno i několik dalších překvapení a ty bychom si rádi nechali zatím pro sebe,“ sdělil Vlček.

Nejpočetnější osmičlenný tým tvůrců hostí novoborská sklářská škola. „Veřejnost se v sobotu u nás podívá nejen do hutě, kde si bude moci i sklo vyfouknout, ale také do zušlechťovacích dílen. Tam si zkusí sklo brousit, malovat či rýt. Tyto techniky předvedeme i ve stanu na náměstí,“ uvedl zástupce ředitele školy Pavel Tille. Výtvarníkům, z nichž mnozí jsou někdejší absolventi školy, už předem připravili dílny, formy a náčiní: „Někteří si začali svůj exponát chystat už minulý týden, protože když máte více technik a proces ztvárnění není rychlý, tak dva dny na práci jsou málo,“ podotkl Tille.

První den, čtvrtek, je vyhrazen akreditaci účastníků sympozia, kteří se pak večer sejdou s pořadateli v prostorách firmy Lasvit na Palackého náměstí, kde 14. ročník IGS zahájí. V rámci toho uvedou do Síně slávy IGS význačného sklářského tvůrce, profesora Vladimíra Kopeckého. Na vlastní tvorbu v propůjčených dílnách budou mít umělci poměrně málo času. Hotovo musí mít během soboty, jelikož výstava prací vzniklých na sympoziu musí začít podle tradice ve Sklářském muzeu již v neděli ve 13 hodin. Pačinek Glass pak pozve všechny, kterým ještě zbydou síly se po čtyřdenním maratonu bavit, do své sklárny v Kunraticích u Cvikova.