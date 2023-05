Do údržby a úklidu okolí státního zámku Lemberk, kde se nachází rozsáhlá zahrada a lesopark, se zapojilo i několik vybraných odsouzených z Věznice Stráž pod Ralskem.

Vězni ze Stráže pomáhali na zámku Lemberk. | Foto: VS ČR

„Příležitost pro tuto práci přichází většinou na jaře a na podzim, tedy mimo hlavní návštěvní sezónu. Práce ani tentokrát nebylo málo. Letos odsouzení pomohli s budováním nově připravované vyhlídkové cesty nazvané Kukačka,“ informovala mluvčí věznice Martina Krutinová s tím, že se jednalo o poměrně namáhavou práci v náročném a svažitém lesním terénu.

Aktivity se zúčastnili odsouzení ze Specializovaného oddělení pod dohledem zaměstnanců věznice. Jedním z nich byl i kaplan věznice. „Dle jeho slov se při těchto aktivitách zdaleka nejedná jen o uvědomění si toho, o co odsouzení pobytem ve vězení přicházejí. Důležité je především to, že s nimi někdo počítá a cení si jejich práce. A právě to je velkou motivací k dalšímu životu bez trestné činnosti po propuštění,“ uvedla Krutinová.

Na základě dlouholetých zkušeností odborných zaměstnanců věznice mají podobné aktivity s odsouzenými vždy pozitivní dopad na jejich opětovné začlenění do společnosti.