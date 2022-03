Sám nečekal, že situace tak vygraduje. „Najednou je to mnohem blíž, nejen zeměpisně, ale lidmi, podobnou kulturou, náboženstvím. Je pochopitelné, že se nás to víc dotkne i citově,“ dodal Janovský a pokračoval: „Pokud vykradou naši sousedku, se kterou bydlíme v baráku, kterou potkáváme a bavíme se s ní, tak se nás to dotkne, cítíme se více ohroženi a pomůžeme jí. Pokud vykradou paní v jiném baráku, na druhém konci města, je nám jí líto, ale nemůžeme pomáhat celému městu. Tak to vnímám, proč se více lidé angažují v tomto konfliktu než třeba v Africe.“

Obraz Hannibal.Zdroj: se souhlasem Michala JanovskéhoVybral si obraz Hannibal kvůli tomu, že by mohl oslovit svým příběhem. Inspiroval se kartaginským vojevůdcem, který vtrhl přes Alpy s menší armádou a slony do agresivního a rozpínajícího se Říma a odhodláním a důvtipem jej srazil na kolena. Rozměry plátna jsou 200x140 centimetrů a je namalován olejem na plátně. „Situace je tak vážná, že i když se jedná o podstatnou část peněz, naší existenci to neohrozí. Plány, které jsme měli, můžeme odsunout. Je to spontánní, chtěl jsem se svojí rodinou významněji podpořit Ukrajinu,“ upřesnil Janovský s tím, že aukce obrazu končí ve středu 9. března.

Sám přiznal, že už před minulým víkendem si všiml, že celá řada umělců dělá obdobné věci. Vytváří díla, kterými chtějí povzbudit či poukázat na aktuální problémy. Samotného ho potěšila vlna solidarity, která se vzedmula po vypuknutí konflikty. Podle něj většinové stmelování a sjednocování napříč republikou dodává naději. „Mojí jedinou zbraní je malování a párkrát se už povedlo přetavit ho v dobrou věc, tak doufám, že to dopadne dobře i nyní,“ uzavřel Michal Janovský.