Dotazník v elektronické podobě najdete zde.

Elektronicky ho lze vyplnit do čtvrtku 21. dubna do 20 hodin, vytištěný odevzdat nejpozději téhož dne do 17 hodin. Všechny dotazníky budou následně zpracovány a získané výsledky budou předány k vyhodnocení místopisné pracovní skupině.

O změně názvů ulic budou v Lípě jednat znovu. Lidé zatím nemusejí měnit doklady

Výsledky dotazníkového šetření i informace z veřejného projednání budou zastupitelům znovu předloženy na jednání 4. května.